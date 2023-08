Es wird wieder gelaufen in Wehr. Bald findet wieder der Wehratallauf der Lauffreunde Wehr statt. Dies soll nicht nur der eigenen Fitness dienen, sondern auch etwas für den guten Zweck bewirken. So soll beim Kinderlauf über eine Distanz von 750 Metern für jedes Kind, das an dem Rennen teilnimmt, ein Baum gepflanzt werden, wie die Veranstalter auf ihrer Website mitteilen. Gemeinsam mit dem Wehrer Unternehmen Baumfritze sollen diese Bäume in einer Aktion mit den Lauffreunden Wehr im Stadtwald eingesetzt werden.

Beim Laufen Gutes tun

Die Veranstalter wollen, dass die Teilnehmer „durch Bewegung etwas bewegen“. So sei ein Baum nicht nur eine gute Investition in die Zukunft, die CO2 binden, sondern auch ein wichtiger Bestandteil von Natur- und Artenschutz.

Für alle Altersgruppen

Doch nicht nur Kinder können mitmachen. Wie gewohnt, gibt es beim Wehratallauf unterschiedliche Kategorien und Distanzen für die man sich anmelden kann. So gibt es den Hauptlauf über 10,2 Kilometer, für den bereits 102 Menschen angemeldet sind. Auch findet ein Nordic-Walking-Lauf über 8,6 Kilometer statt, für den bisher nur drei Menschen angemeldet sind.

Für die jüngeren Laufbegeisterten gibt es den Schülerlauf mit aktuell sechs Anmeldungen und den Kinderlauf an dem mehr als 17 Kinder ohne Zeitnahme antreten werden.

Internationale Teilnehmer

Insgesamt kommt die Veranstaltung bisher auf 128 Anmeldungen, mit Teilnehmern aus elf Nationen. Darunter aus der Schweiz und Frankreich, aber auch aus den Niederlanden, Italien oder den Vereinigten Staaten.

Rekordzeiten

Die bisherigen Bestzeiten beim Hauptlauf wurden von Felix Köhler und Anja Schnabel aufgestellt. Schnabel lief den Damenrekord von 37:45 Minuten 2010, im Jahr 2013 legte Köhler mit dem Herrenrekord von 32:51 Minuten nach.

Ziel soll sein, den Laufsport gemeinsam zu erleben, wie die Lauffreunde des TV Wehr 1885 meinen. In der Geschichte erfreute sich der Wehratallauf immer größerer Beliebtheit. Im Jahr 2019 wurde mit rund 500 Teilnehmern der bisherige Höhepunkt an Mitläufern erreicht.

Online-Anmeldung

Nach der Pandemie kämpft sich der Lauf nun zurück zu diesen Zahlen und freut sich auf weitere Anmeldungen. Diese können online unter wehratallauf.de direkt ausgefüllt und abgeschickt werden. Die Teilnahmegebühr reicht von 0 Euro bis 5 Euro für den Kinder- und Schülerlauf, bei den Erwachsenen von 10 Euro für das Nordic Walking bis zu 15 Euro für den Hauptlauf.

Dabei sind bei den Erwachsenen die Jahrgänge 1930 bis 2007 als Begrenzung angegeben, beim Schülerlauf von 2008 bis 2015 und beim Kinderlauf die Jahrgänge 2011 bis 2021.