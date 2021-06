von sk

Gut 15 Monate nach dem letzten Schlosskonzert wird es am kommenden Sonntag, 20. Juni, um 19 Uhr wieder einen Konzertabend für Klassikfreunde geben. Selbstverständlich gelten die Corona-Vorgaben: Einlass erhalten nur getestete, genesene oder geimpfte Personen mit jeweiligem Nachweis. „In der Stadthalle wird es von 18 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit geben, einen Corona-Test durchzuführen. Es wird aber gebeten, sich schon im Vorfeld testen zu lassen, da die Kapazitäten am Abend begrenzt sind“, so Kulturamtsleiter Johannes Frank Wölfl. Allerdings darf ein Test maximal 24 Stunden alt sein.

88 Tasten, 238 Saiten, zwei Bögen, vier Schwestern und ein Cellist – das ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Klaviertrio Würzburg und den Geschwistern Walachowski. Die Musiker überraschen mit einem Fusions-Programm, Symphonien für vier Hände, Violine und Cello, darüber hinaus Klaviermusik zu vier und zu sechs Händen. Fünf Musiker, die eine gemeinsame musikalische Sprache sprechen und trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere in der Musik zu einem gemeinsamen Atem finden.

Wie aus einem Guss

Das Klaviertrio Würzburg zählt zu den arriviertesten seiner Art. Seit der Gründung im Jahr 2001 haben die Schwestern Katharina und Karla-Maria Cording und der Cellist Peer-Christoph Pulc stetig ihre Fähigkeiten erweitert und verfeinert: in ihrer Klanglichkeit wirken sie wie aus einem Guss.

Die Presse konstatierte „herausragende Kompetenz“, „imponierende und temperamentgeladene Virtuosität“ im Verein mit „hellwacher Spontaneität“ und „mitreißendem Schwung“ als Ergebnis jahrelanger Arbeit und Konzertierens.

Das Trio gibt ganzjährig Gastkonzerte im In- und Ausland, auch im Rahmen vieler renommierter Festivals. So war es auch zu hören im Münchner Gasteig, der Nürnberger Meistersingerhalle, open-air vor dem Bode-Museum in Berlin, in der Friedrich-Ebert-Halle Hamburg, im Wild‘schen Haus Basel, im Musée des Beaux Arts Caen oder in der Dresdner Frauenkirche.

Anna und Ines Walachowski, geboren in Polen, erhielten mit vier und sechs Jahren den ersten Klavierunterricht. 1983 übersiedelte die Familie nach Deutschland. Anna und Ines absolvierten ihre Studien an der Musikhochschule Hannover und dem Mozarteum in Salzburg. Wesentliche musikalische Impulse erhielten sie durch die Professoren Karl Heinz Kämmerling und Alfons Kontarsky; für Kontarsky waren die Schwestern „starke Persönlichkeiten mit Durchsetzungskraft und Willensstärke“.

Doch stehen diese starken Persönlichkeiten einander keinesfalls im Wege, im Gegenteil – dank ihrer gemeinsamen Lehrer und ihres außergewöhnlichen Einklangs bilden sie physisch und gestalterisch eine Einheit, von der sie als Duo profitieren: „Sie spielen wie aus einem Guss“ (Pizzicato).

Sie erhielten Einladungen zu vielen renommierten Festivals wie dem Rheingau Musik Festival, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, den Dresdner Musikfestspielen, dem MDR Musiksommer, den Niedersächsischen Musiktagen, den Moselfestwochen, den Ludwigsburger Schlossfestspielen, aber auch dem Harbin Music Festival (China) oder dem Bangkok Music Festival (Thailand).

Für den Abend gibt es sogar noch Eintrittskarten: Sie kosten 22 Euro, ermäßigt 20 Euro und sind erhältlich bei der Tourist-Info Wehr, Telefon 07762/808 601 oder im Internet (www.reservix.de).