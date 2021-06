„Die Zahlen haben uns überholt“, stellte Wehrs Bürgermeister Michael Thater am Dienstagabend im Gemeinderat fest: Wollte man eigentlich als Modellregion schnellere Öffnungen ermöglichen, sind diese dank sinkender Fallzahlen ganz ohne diese Sonderregelungen möglich. „Wir dürfen jetzt Kultur machen – die Planung ist aber abhängig von den aktuellen Gegebenheiten“, so Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl.

„Die Nachfrage ist da“

So wurde der Lothar-Späth-Preis am Donnerstag Nachmittag zum Schutz der Künstler mit Behinderung noch als Videokonferenz durchgeführt. Am Sonntag, den 20. Juni, darf aber bereits wieder ein Schlosskonzert in der Stadthalle begrüßt werden. „Die Nachfrage ist da, besonders von unseren Abonnenten“, freut sich Wölfl.

Große Nachfrage gibt es auch bereits bei den Klappstuhlkonzerten ab dem 26. Juni , diesmal im Ludingarten und im Hof neben der Stadthalle. Dank der anhaltend positiven Entwicklung der Fallzahlen könne man für die teilweise bereits fast ausverkauften Veranstaltungen nun noch zusätzliche Karten anbieten, so Wölfl. Strenger wird es beim Naturparkmarkt auf dem Talschulplatz am 27. Juni zu gehen.

„Bei einer städtischen Veranstaltung ist uns eine Schippe mehr Sicherheit lieber“, erklärte der Bürgermeister zur Anmerkung von Stadtrat Paul Erhart (CDU), dass für Wochenmärkte weniger strenge Regeln gälten.

Die begrenzte Gästezahl wird somit in einer Einbahnstraße durch den Markt geführt, ein längeres Verweilen soll vermieden werden, Vorführungen und Konzerte wird es nicht geben, so Thater. Es gilt zudem Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände und je nach aktuellem Infektionsgeschehen auch die Vorgabe Getestet, Genesen oder Geimpft.

Der üblicherweise parallel laufende verkaufsoffene Sonntag werde nicht stattfinden. Dafür präsentiert sich der Wehrer Einzelhandel an mehreren Verkaufsständen an der Hauptstraße, erklärt Thater.

Das ist geplant