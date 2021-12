von Hansjörg Bader

Die Krippe in der Kirche St. Martin in Wehr findet auch zu diesem Weihnachtsfest viel Bewunderung, auch wenn sie wiederum, wie im Jahr zuvor, wegen der Corona-Pandemie etwas kleiner ausgefallen und vor dem Zelebrationsaltar aufgebaut worden ist. Nach den Christmetten zu Heiligabend und den Festtags-Gottesdiensten bestaunten die Kirchgänger das kirchliche Kunstobjekt, das eindrucksvoll die Geburt des Jesuskindes vor mehr als 2000 Jahren in einem Stall in Bethlehem nachstellt. Und sicher dürfte die Krippe auch weiterhin Interesse finden.

Die Krippe In der katholischen Pfarrgemeinde Wehr ist es Tradition, die Weihnachtskrippe in der Kirche St. Martin mit den lebensgroßen Figuren bis Maria Lichtmess (2. Februar) aufgebaut zu lassen. Damit will die Pfarrgemeinde sie der Bevölkerung auch noch über die eigentliche Weihnachtszeit hinaus zur Besichtigung und zum Gebet zugänglich zu machen.

Die Geschichte der Weihnachtskrippen geht zurück bis in das Mittelalter. Für ihre Verbreitung und Popularität sorgte vor allem der heilige Franz von Assisi, zunächst in Italien. In Wehr kennt man Krippen noch nicht so lange. Die heutige Ausführung der Krippe erreichte die Pfarrei vor 110 Jahren. Nach dem erfolgten und vergrößerten Kirchenumbau und der Neukonsekration 1911 wurde die Krippe der katholischen Gemeinde Sankt Martin zum Geschenk gemacht. Fabrikant Otto Schenz, Miteigentümer der Firma MBB (später Brennet AG), trat als Stifter und Mäzen auf. Diese Stiftung kam für die Pfarrgemeinde völlig überraschend.

Aufsehen erregend

Mit der Krippe hielt nach dem prächtigen Kronleuchter ein zweites stark bewundertes Kunstobjekt Einzug in das Gotteshaus. Es waren vor allem die Dimensionen der Krippe, die für Aufsehen sorgten. Zudem hat die Krippe ein beachtenswertes Alleinstellungsmerkmal durch die außergewöhnlichen Größen der Figuren. Wo kann man schon das Weihnachtsgeschehen mit Maria, Josef, Hirten und Königen in fast menschengroßer Gestaltung bewundern? Stadtpfarrer Matthias Kirner weiß aus seiner Amtszeit im mittelbadischen Ottenau, dass in einer Kirche in Baden-Baden nur noch eine weitere vergleichbare Krippe zu sehen ist.

Unbekannte Herkunft

Die übergroßen kiloschweren Gipsfiguren müssen damals nur in geringer Anzahl hergestellt worden sein. Heute weiß man weder etwas über den Standort der Manufaktur, noch über die genaue Beschaffenheit der Figuren. Genaue Hinweise sind nicht auffindbar.

Die Helfer

Dass sie sehr schwer sind, darüber können die Pfarreimesner und alle, die stets beim Auf- und Abbau der Krippe dabei sind, ein Lied singen. Seit Alters her ist es vor allem die Aufgabe der Kirchendiener, sich um die Krippe zu kümmern. In diesem Jahr galt dann auch der besondere Dank von Pfarrer Kirner dem Personal Martin Schenk, Thomas Bergmann und Davide Meola. Sie holten die gewichtigen Figuren vom Kirchenspeicher und gestalteten mit guten Ideen und Kreativität mit Moos und Findlingen eine Krippenlandschaft vor dem Zelebrationsaltar.