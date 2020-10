von Hans Loritz

Die letzten Tage waren unruhig rund um die Pfarrkirche St. Ulrich in Öflingen. Alle Handwerker wollten termingemäß vor dem Winter fertig werden und legten sprichwörtlich „einen Zahn zu“. Jetzt können alle Beteiligtne aufatmen, denn die Arbeiten sind fertig und zur Zeit wird das Gerüst abgebaut. Danach sind nur noch kleine Nacharbeiten nötig. So kann zum Beispiel die richtige Zeit an der Turmuhr erst genau eingestellt werden, wenn das Gerüst abgebaut ist.

Seit Frühling war die gewohnte Ansicht auf die schöne neugotische Kirche durch das Gerüst mit Fangnetzen am Kirchturm versperrt. Besonders vermisst wurde der Blick auf die Turmuhr, die seit bestehen der Kirche den Menschen verlässlich die Zeit zeigte. Jetzt ist die Zeit noch viel besser ablesbar, im Zuge der Renovation das Zifferblatt und die Zeiger mit neuer Farbe und Goldauflage versehen wurde.

Aufgefrischt: Das Ziffernblatt der Kirchturmuhr. | Bild: Hans Loritz

Ursprung der Renovation war ein Sandsteinteil, das sich durch Vibrationen gelöst hatte und abzustürzen drohte. Dieses wurde zunächst gesichert und eine eingehende Prüfung des Turmes wurde veranlasst. Dabei wurde zunächst der Glockenstuhl verstärkt und neue Verbindungselemente aus Stahl eingebaut. Der gewünschte Erfolg trat darauf hin ein. So dass die komplette Außenrenovation des Kirchturms geplant wurde. Dies machte deshalb auch Sinn, da bei einem solchen Bauwerk die Gerüstkosten sehr hoch sind. So waren am Ende viele Gewerke von A (Anstrich) bis Z (Zimmererarbeiten) zu planen und zu beauftragen. Die ganzen Arbeiten standen unter der Aufsicht des erzbischöflichen Bauamt in Freiburg, vor Ort unterstützt durch Stiftungsratsmitglied Stefan Frank.

Um gemeinsam für die Fertigstellung – und dies unfallfrei – zu danken, feiert die Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen- Schwörstadt Chilbi-Sonntag am 18. Oktober mit einem Festgottesdienst in der St. Ulrichskirche um 10.30 Uhr und ladet anschließendem zu einem Empfang auf dem Kirchplatz um 11.30 Uhr ein. Da wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen nur eine beschränkte Zahl am Gottesdienst teilnehmen können ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro Öflingen erforderlich. (Telefon 07761/553 47 28, oder per E-Mail an (oeflingen@seelsorgeeinheit-wehr.de).