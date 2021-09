von Michael Gottstein

Der Akkordeon-Verein Wehr hat die schwierige Zeit der Lockdowns dank seiner Flexibilität, seiner Leidenschaft für die Musik und der Einsatzbereitschaft der Mitglieder gut überstanden. „Wir haben keine Schüler verloren und die Mitgliederzahlen leicht gesteigert“, erklärte der Vorsitzende Markus Reif in der Hauptversammlung.

Allerdings betonte Reif auch, dass das Potenzial des Vereins viel größer sei, aber unter Pandemiebedingungen nicht ausgeschöpft werden konnte. Seine Ziele sind hoch gesteckt, denn der Verein hat den Anspruch, „zu den kulturell führenden Einrichtungen in Wehr“ zu zählen. Der Vorsitzende, Bürgermeister Michael Thater und der Bezirksvorsitzende des Deutschen Harmonika-Verbandes, Dietmar Fink, dankten den Musikern und besonders den Ausbildern Vadim Fedorov, Anna Kisner und Donata Grande.

Akonima

Das Akkordeon-Rockorchester Akonima wird von Vadim Fedorov geleitet. Er bildet 22 Schüler auf dem Akkordeon und dem Klavier aus und nutzte während der Lockdowns digitale Unterrichtsformen. Die Orchesterproben fielen aus, dafür konzentrierte er sich auf den Neustart und entwarf ein komplettes Rockprogramm für 2022. Im März nahm Akonima am Sparkassenwettbewerb „Rock at Home“ teil und gewann einen Geldpreis.

Soundmix

Anna Kisner, die Leiterin des 14 Spieler zählenden generationenübergreifenden Orchesters Soundmix, unterrichtet vier Kinder und Jugendliche sowie elf Erwachsene auf dem Akkordeon und dem Keyboard und bot 20 Proben in Kleinstgruppen an. Auch sie nutzte das Internet, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. „Alle sind sehr motiviert“, lobte Anna Kisner, die sich seit 45 Jahren der Musik widmet. Markus Reif lobte, wie sie sich auch in schwierigen Zeiten die Leidenschaft für das Akkordeonspiel bewahrte.

Früherziehung

Die Ausbilderin Donata Grande startete im Januar 2020 mit elf Schülern und unterrichtete teils digital, teils in Präsenzform unter Pandemiebedingungen. Im November begann sie mit einem Kurs in musikalischer Früherziehung, der kurz darauf ausgesetzt werden musste, aber auch für die Kleinsten fand sich eine digitale Form des Unterrichts. „Alle zogen an einem Strang“, so Donata Grande.

Auftritte

Der Verein hatte 2020 nur vier Auftritte, sonst sind es 20. Die Vereinskasse ist trotz des Ausfalls von Veranstaltungen in solidem Zustand, was auf das straffe Kostenmanagement und Spenden zurückzuführen ist, wofür Reif der Stadt und den Sponsoren dankte. In diesem Jahr sind zwei bis drei Konzerte geplant, außerdem kooperiert der Verein mit dem Familienzentrum und möchte in Wehr und Öflingen musikalische Früherziehung anbieten. Geplant sind Akkordeon-AGs an den Grundschulen Wehr und Öflingen. „Wir investieren mit aller Macht in die Ausbildung der Jugend“, sagte der Vorsitzende – ein Höhepunkt soll das geplante Jugendorchester werden.

Wahlen und Ehrungen

Bei den Wahlen wurden Markus Reif und Schriftführerin Ulrike Rombach sowie die Beisitzerin für das Akonima-Orchester, Anja Reif, einstimmig wiedergewählt. Neu im Vorstand ist Marion Fichtl als Beisitzerin für das Soundmix-Orchester. Dietmar Fink ehrte Gabi Jost und Ulrike Rombach für 30-jährige Vereinstreue mit der Ehrennadel in Gold. Die stellvertretende Vorsitzende Gabi Jost erhielt eine zusätzliche Auszeichnung, weil sie mehr als 20 Jahre lang Vorstandsarbeit leistete. Silberne Ehrenabzeichen für jeweils zehn Jahre erhielten Daniela Hofer und Petra Mattes.