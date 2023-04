Ab 8. Mai wird die Wehrer Innenstadt zur Großbaustelle. Bis Mitte August wird die Kreuzung Schopfheimerstraße/Hauptstraße/Todtmooser Straße/Im Hammer voll für den Verkehr gesperrt. In der Bürgerversammlung am Donnerstagabend stellten die Planer den Ablauf im Detail vor. Wie Bürgermeister Michael Thater erläuterte, wird es bei dieser Baustelle nicht bleiben: Für 2025 ist mit dem Ausbau des Nahwärmenetzes bereits die nächste Großbaustelle in der Hauptstraße in Planung.

Kreuzung am Brennet-Areal vier Monate gesperrt

In der zweiten Mai-Woche geht es los: Dann wird die Kreuzung Schopfheimerstraße/Hauptstraße/Im Hammer voll gesperrt. „Eigentlich wollten wir die Zufahrtsstraße zum Brennet-Areal so lassen wie sie ist“, erklärte Thater. Doch mit der Stilllegung des Gewerbekanals wurde eine neue Entwässerung des Areals notwendig. Auch die Abwasserkanäle stellten sich als sanierungsbedürftig heraus.

Nördliche Hauptstraße, Einmündung Schopfheimer- und Todtmooser Straße und Zufahrt Im Hammer am 13. April 2023. | Bild: Olheide, Monika

Dritter Aspekt der Baumaßnahme ist der Anschluss des künftigen Ärztehauses an das kommunale Nahwärmenetz sowie die Sicherung der Wasserversorgung und der Einbau von Löschwasserhydranten. „Aus einer kleinen Straßenbaumaßnahme wurde nun eine größere Baustelle“, so Tim Gaßmann vom planenden Ingenieurbüro dwd. „Viel Tiefbau, wenig Straßenbau“. Und: „Ohne Vollsperrung des Verkehrsknotens geht es nicht.“

Wo sind die Umleitungen?

Vor allem im ersten Bauabschnitt bis Mitte August sind davon die Autofahrer, Händler und Kunden betroffen. Die Umleitungen sollen über Friedrichstraße, Schopfheimer Straße und Merianstraße rechnen. Die Einkaufsmärkte bleiben vom Norden, die Wehrer Hauptstraße bis zum Krone-Parkplatz von Süden aus erreichbar. Die weiteren Bauabschnitte, die bis März 2024 dauern werden, betreffen dann nur noch die Straße Im Hammer.

Kreuzung soll sicherer werden

Mit dem Umbau der Kreuzung soll außerdem erreicht werden, dass die Zufahrt zum Brennet-Areal sicherer wird. Dazu wird die Straße Im Hammer um etwa vier Monate nach Norden verleg, damit eine „echte Kreuzung“ entsteht. Bislang war die frühere Brennet-Werksausfahrt leicht nach Süden versetzt, so dass ausfahrende Autofahrer direkt auf den Gegenverkehr der Schopfheimer Straße zufuhren.

Mit der Verschiebung der Straße „Im Hammer“ soll sie eine Verlängerung der Schopfheimer Straße werden. | Bild: Obermeyer, Justus

Warum gibt es an dieser Stelle keinen Kreisverkehr?

Erst am Dienstag hatte Stadtrat Hans-Peter Zimmermann im Gemeinderat den Vorschlag gemacht, statt der Kreuzung einen Kreisverkehr zu bauen. Der frühere Bauingenieur Dieter Eckert, der bereits die Planung für den Kreisverkehr an der Todtmooser Straße entworfen hatte, hält den Platz dafür ausreichend, wenn der Kreismittelpunkt um rund sechs Meter in Richtung Osten verschoben wird.

Die Ingenieure der Planungsfirma dwd sehen diese Lösung allerdings kritisch und aus den verschiedensten Gründen nicht realisierbar. Zum einen entsprechen die Zufahrten aus den vier Richtungen nicht den rechtlichen Vorgaben, zum zweiten bleibe für Fußgänger viel zu wenig Platz und zum dritten werde der geplante Vorplatz vor dem Ärztehaus halbiert – was dem städtebaulichen Konzept mit der Anbindung des Einkaufszentrums an die Hauptstraße widerspreche.

Schon allein aus Verkehrssicherheitsgründen halten die Ingenieure einen Kreisverkehr an dieser Stelle nicht für genehmigungsfähig. Für einen ordnungsgemäßen Kreisverkehr hätten Teile des Modehaus Bär abgerissen werden müssen, so Tim Gaßmann. „Ich bin bekanntermaßen ein Freund von Kreisverkehren, aber an dieser Stelle geht es einfach nicht“, so Bürgermeister Thater.

Nahwärmeausbau sorgt für nächste Sperrungen

Mit dem Ausbau des kommunalen Nahwärmenetzes sind schon die nächsten Baustellen in Planung. Wie Bürgermeister Thater ankündigte, soll bereits im Herbst die Nahwärmeleitung in der Schopfheimer Straße weiter Richtung Norden verlegt werden. Auch am Bahnhofplatz ist der Netzausbau geplant. Und auch hier wird es wohl nicht ohne eine Vollsperrung gehen. Voraussichtlich 2025 ist in der Hauptstraße die nächste Großbaustelle geplant. Dann sollen die Nahwärmeleitungen, die bislang am Talschulplatz und an der Todtmooserstraße enden, miteinander verbunden werden. Ob dies bei einer halbseitigen Sperrung der Hauptstraße erledigt werden kann, wie der Vorsitzende der Service-Gemeinschaft Stephan Ruthe anregte, konnte Thater noch nicht zusagen. Dies sei letztlich eine Platzfrage. „Es liegen schon jetzt jede Menge Leitungen in der Hauptstraße“, so Thater.

Breitbandausbau bis Herbst 2024 abgeschlossen

Parallel zu diesen Baustellen geht der Breitbandausbau im Stadtgebiet weiter. Nachdem die Bauarbeiten im Hölzle mittlerweile weitgehend abgeschlossen sind, steht mit dem Enkendorf bis September das nächste Ausbaugebiet auf dem Plan. Von August bis November 2023 soll dann der Meierhof folgen. Das Gebiet Breitmatt wird laut Plan zwischen November bis Mai 2024 anschlossen. Von April 2024 bis Juli 2024 sind die Arbeiten auf der Zelg geplant.

So soll das Breitbandnetz in Wehr ausgebaut werden. Nur in grünmarkierten Straßenzügen werden Glasfaserleitungen verlegt. | Bild: Stadt Wehr

Zum Schluss erfolgt die Innenstadtzone – von Juli 2024 bis September 2024. Bürgermeister Michael Thater wies in der Bürgerversammlung nochmals darauf hin, dass Glasfaseranschlüsse nur dort verlegt werden dürfen, wo noch kein Telekommunikationsanbieter aktiv sei. Er warb auch um Verständnis, dass aufgrund der Förderrichtlinien die Arbeiten nicht immer im Zusammenhang mit anderen Arbeiten erledigt werden können. „Wenn es möglich ist, versuchen wir das natürlich zu koordinieren“, so Thater.