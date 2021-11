von Gerd Leutenecker

Nahezu kein Interesse an Fund-Fahrrädern war bei der diesjährigen öffentlichen Versteigerung der Stadt Wehr da. 23 zum Teil hochwertige Drahtesel standen schön aufgereiht auf dem Parkplatz im Bauhof. Bei 27 anwesenden Interessierten hatten sich die Verantwortlichen um Versteigerer Peter Helf und Sabrina Diewald mehr erwartet. Gerade mal fünf Fahrräder sind versteigert worden.

Irgendwie wollte der überwiegende Teil sehen, wie die im Vorfeld bereits angepriesene Honda Gold Wing „sich entwickelt“, stellte ein stadtbekannter Schrauber zu einigen Bekannten fest. Helf wollte erst mal 1500 Euro als Startgebot aufrufen, korrigierte das dann kurzerhand auf 500 Euro. Schlicht weil keiner der umstehenden potenziellen Bieter die Hand hob und ihm eher ein Kopfschütteln signalisiert worden ist. Erstes Gebot – 500, zwei Bieter signalisierten gleichzeitig den Preis und dann ging‘s in Trippelschritten los. Bei 1000 Euro blieb nur noch einer übrig und der bekam den Zuschlag.

„Ich hatte es in der Zeitung gelesen und mich im Internet informiert“, sagte der Höchstbietende aus Laufenburg. Ausschlaggebend war dabei der Preis und der eigentlich gute Zustand der Gold Wing. Ein Premiummodell der 90er Jahre mit großer Fangemeinde aus dem vergangenen Jahrhundert. Der TÜV ist 2013 abgelaufen, „muss halt ein Vollgutachten her, aber da gibt es Interessenten“, der Laufenburger kennt die realistischen Startgebote von 3000 Euro bei den einschlägigen Internetportalen. Selbst das Bordbuch und alle Fahrzeugpapiere sind vorhanden. Der neue Besitzer ist kein begeisterter Motorradfahrer, er hat nicht mal den entsprechenden Führerschein. Doch die Stadt kommt ihm entgegen, bis Dienstag kann die Gold Wing noch in einer Garage vom Bauhof stehen bleiben.

Nach sofortiger Zahlung vom Höchstgebot übergab Dewald die Zulassungspapiere. Als Premiummodell stellte sich ein Top-Jugendfahrrad heraus. Vier Bieter und nach einverständigem Nicken vom Vater erwarb ein Kind sein Wunschmodell. Vollkommene Straßenzulassung, keinerlei Makel, draufsitzen und weggeradelt, da hat alles gepasst. Etwas Unverständnis herrschte bei den Interessierten über die große Zahl von Jugendfahrrädern; geklaut oder „ausgeliehen“. Falsche Jahreszeit für eine Fahrradversteigerung kam von manch anderen potenziellen Bietern. Ein hochwertiger Profi-Akku-Schrauber ging noch für fünf Euro weg, etwas Schmuck und zwei Lesebrillen. Magere Ausbeute für die Stadt, dieses Mal.