von Ralph Lacher

Die Höhli-Teufel Hasel, mit 58 aktiven Mitgliedern eine der größeren Narrenformationen in der Region, zogen bei ihrer Hauptversammlung im SVH-Sportheim Bilanz zweier Jahre, ehrten dabei und wählten auch. Dabei gab es keine Veränderungen im Führungsteam der 1987 gegründeten Clique. Cliquenchefin Sina Meurkes bilanzierte in der 33. Hauptversammlung das Jahr 2020. In dem konnte die Habufa gerade noch durchgezogen werden und man freute sich über vor allem beim großen Buure-Umzug enorm starken Publikumsresonanz. Dann kam Corona, schon das Fasnachtsfeuer Anfang März 2020 fiel der Pandemie zum Opfer und in den folgenden Monaten gab es keinerlei Veranstaltungen mehr, einschließlich der schon früh abgesagten Habufa 2021.

Obwohl die Cliquenaktivitäten seit fast eineinhalb Jahren ruhen, seien die Mitglieder den Höhli-Teufeln treu geblieben, war Sina Meurkes froh. 2020 hätte man wählen sollen, was dann eben 2021 nachgeholt wurde. Dabei bestätigten die Anwesenden die stellvertretende Vorsitzende Desiree Krug, Kassenwart Reiner Geiger sowie Sabine Brunner als Beisitzerin. Saskia Makelki wurde als neue Beisitzerin und Nachfolgerin von Nicklas Feucht, der sein Amt niederlegte, gewählt. Diese Wahlen erfolgten, um im Satzungsturnus zu bleiben, für nur ein Jahr.

In der zweiten Sitzung, der 34. Hauptversammlung wurden die Wahlen durch Bürgermeister-Stellvertreter Matthias Feucht vorgenommen. Dabei wurden die Amtsinhaber, nämlich Sina Meurkes als Vorsitzende, Natalie Odenbach als Schriftführerin, Carina Deiss und Max Glöggler als Beisitzende einstimmig wiedergewählt.

Für 33 Jahre Mitgliedschaft konnten in der 33. Hauptversammlung neun Gründungsmitglieder geehrt und zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Es waren dies Brunhilde und Markus Asal, Anni und Reiner Geiger, Traudel, Bernd und Denis Jost, Erika Reimann und Frieder Geiger. Sina Meurkes überreichte jedem Mitglied eine Urkunde und ein Präsent. Ebenso an Jonas Geiger und Nelly Deiss für deren Schnapszahl-Jubiläum 22 Jahre Mitgliedschaft. Für die nach mehr als 20 Jahren ihr Amt als Kleiderwartin abgebende Traudel Jost gab es ein Präsent.

In der 34. Hauptversammlung wurden Harald Reimann und Susanne Geiger für 33 Jahre Mitgliedschaft geehrt und mit Urkunde und Präsent bedacht. Für elf Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Nicklas Feucht und Loris Fruttiger geehrt.