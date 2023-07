Ein musikalisches Ereignis kündigt sich für den August in Wehr und zwei weiteren Städten an. Blues-Freunde können sich auf ein außergewöhnliches Sommer-Event freuen: Das 7. Dreyland-Blues-Festival mit Rheinfelden und Schopfheim als weitere Veranstaltungsorte. Der Stadt Wehr kommt die besondere Ehre zuteil, das Finale zu bestreiten. Insgesamt an drei Tagen wird musikalische Unterhaltung von Bands mit Rang und Namen geboten. Sechs insgesamt wurden verpflichtet.

Neu in 2023 ist, dass das Dreyland-Festival erstmals für den deutschlandweit renommierten Blues-Preis, den „German Award, Kategorie Festival“ nominiert wurde. In Wehr wird der Tal-Schulplatz Austragungsort der musikalischen Trilogie sein. Veranstalter sind der Verein „Jazz und Blues Südbaden“ in Kooperation mit der Stadt Wehr. In einem Pressegespräch informierten Bürgermeister Michael Thater und Fatima Zobeidi-Weber vom Kulturamt über den kulturellen Höhepunkt. Geboten werden zwei vollständige Konzerte, die die ganze Bandbreite des Blues beinhalten. Gemeinsam mit Vertretern des Jazzvereins aus Schopfheim, Josef Wagner und Manfred Bockey, gaben sie auch den geplanten Ablauf bekannt. Mit einem charismatischen Live-Act von „Rozedale“ aus Frankreich beginnt der Festivalabend in Wehr. Die Formation spielt melodiösen Blues-Rock, der von ausdrucksstarkem Gesang und virtuosen Gitarrenlicks geprägt ist.

Den Abschluss des Konzertabends macht der Blues- und Soulmusiker Leon Beal aus den USA. Begleitet wird der weltbekannte Sänger von der „Luca Giordano Band“ aus Italien.

Termine und Eintrittspreise: Das Dreyland-Bluesfestival findet vom 17. bis 19. August an drei verschiedenen Orten statt. Das Konzert bildet den Abschluss am Samstag, 19. August, auf dem Talschulplatz. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Vorverkauf 23 Euro, Abendkasse 27 Euro. Der Festivalpass kostet 60 Euro. Im Rahmen einer „Sozialaktion“ gibt es für jede Stadt 33 Freikarten. Sie sind auf den Kulturämtern gegen Nachweis erhältlich.