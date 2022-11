Wehr – In den modernen Büroräumen von IMS ist auf 300 Quadratmetern jetzt Raum für neue Mitarbeiter, dazu passt das helle und frische Ambiente jetzt perfekt zum neu aufgestellten Unternehmen: Passend zum Umzug wurde aus der IMS-BIT Immobilien Treuhand GmbH die IMS+ mit dem neuen Slogan „Mehr als Immobilien“. Das Plus bei IMS: Alle Dienstleistungen rund ums Wohnen gibt es hier aus einer Hand – von der Hausverwaltung über die Vermittlung von Miet- und Eigentumsobjekten bis hin zum Hausmeisterservice. Dazu bietet die IMS+ als Apart Wehr Wohnen auf Zeit und Ferienwohnungen mit gehobener Ausstattung an. Die zwei neusten Appartements „Sand“ und „Lila“ befinden sich übrigens im Neubau in der Kirchstraße.

In bester Lage

Wohnraum ist Mangelware in der Region, Innenraumverdichtung bleibt das Gebot der Stunde. Darum wurde auch von kommunaler Seite der Weg für das Bauprojekt freigemacht und der Bebauungsplan angepasst. Ein größeres Baufenster und die Möglichkeit, dreistöckig zu bauen ermöglichte es der Bauherrengemeinschaft, 23 neue Wohnungen mit zwei bis drei Räumen zu schaffen. Ausgestattet mit Einbauküche, Fußbodenheizung und elektrischen Jalousien, dazu direkt im Herzen Wehrs gelegen – all diese Vorzüge wecken vor allem das Interesse von Paaren im besten Alter. „Alle Wohnungen haben eine gehobene Ausstattung, sind seniorengerecht und mit dem aktuellen Stand der Technik ausgestattet,“ erklärt Geschäftsführer Axel Richter. Eine Besonderheit: Statt eines gemeinsamen Hausflurs sind die Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen jeweils über ein offenes Treppenhaus mit jeweils eigenen Hauseingangstüren zu erreichen. Besonders die Zwei-Zimmer-Wohnungen seien sehr gefragt, ein Großteil ist bereits vermietet, so Richter. Als einzige Drei-Zimmer-Wohnung ist noch eine der Penthaus-Wohnungen mit Blick auf Dinkelberg und Hotzenwald verfügbar. Die besondere Gestaltung und Farbgebung der Fassade macht das Objekt auch von Außen zum Hingucker – das Objekt wurde von der Konstanzer Siedlungswerkstatt entwickelt und geplant. Die Innenstadt liegt vor der Haustür, trotzdem lässt sich in der ruhigen Nebenstraße entspannt ein Glas Wein auf dem eigenen Balkon genießen. Insgesamt 32 Tiefgaragenplätze mit Aufzug und vier Außenstellplätze bieten großzügigen Platz, mobil zu bleiben – aber auch, um das Auto auch mal stehen zu lassen und den Wocheneinkauf mit einem Spaziergang zum nahegelegenen Brennet-Areal oder zum Wochenmarkt zu verbinden.

Raum für mehr

Als Extra bietet die IMS+ in der Kirchstraße einen separaten Kreativraum für Meetings, Feiern oder Konferenzen an. Mit Platz für 40 Personen sowie eigener Küche und WC kann der Raum mit separatem Eingang nach Bedarf angemietet werden.