von Werner Probst

Wehr (pro) Am heutigen Ostersamstag kann Bruno Holst den 85. Geburtstag feiern. Schon fast drei Jahrzehnte wohnt der Jubilar mit seiner Frau in Wehr, wo es ihm recht gut gefällt, zumal auch die beiden Kinder in Wehr in unmittelbarer Nähe wohnen. Dies gab schließlich auch den Ausschlag, dass das Eigenheim in Dormagen aufgegeben und die Kirchstraße 7 in Wehr zum Domizil wurde.

Bruno Holst wurde in Westpreußen geboren. Nach der Schulentlassung machte er eine Lehre im Bergbau. 1964 heiratete er seine Frau Hildburg. Zwei Kinder kamen auf die Welt. In Dormagen wohnte die Familie im eigenen Reihenhaus. Bei der Bayer AG arbeitete er dann. 1994 ging er in Ruhestand.

Gerne erinnert sich Bruno Holst an die Urlaubsaufenthalte. So war man schon in Amerika und in Kanada, aber auch in den heimischen Gefilden war es recht schön. Viel schöne Stunden erlebte er auch bei den turnerischen Auftritten seiner Frau, die im Geräteturnen eine großer Könnerin war.

Heute genießt Bruno Holst mehr die Ruhe, während er früher mit seiner Frau auch viel wanderte. Er freut sich, dass in der Nähe genügend Einkaufsmöglichkeiten sind, so dass er auch ohne Auto einkaufen kann. Stets sind die Kinder zur Hilfe bereit. „Die Familie ist mein Heiligtum“, sagte der Jubilar. Gerne macht er mit seiner Frau noch Würfelspiele und freut sich, wenn neben den Kindern mit Partnern auch die vier Enkel und die zwei Urenkel auf Besuch kommen. Auch an seinem Geburtstag wird er den Brennnesseltee genießen, da er kaum alkoholische Getränke trinkt.