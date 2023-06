Wer glaubt, große Bauprojekte müssen in Zeiten von Energie- und Ukraine-Krise zwangsläufig aus dem Kostenrahmen fallen, kann sich beim Blick auf das kommunale Wehrer Ärztehaus überrascht die Augen reiben: Bei der Planung vor drei Jahren hatten die Architekten das Projekt mit rund 7,5 Millionen Euro kalkuliert.

Das Ärztehaus ist für die Stadt Wehr das größte Hochbau-Projekt seit der Stadthalle. | Bild: Obermeyer, Justus

„Wir haben bislang Aufträge im Wert von 7 Millionen Euro vergeben“, erklärte Bürgermeister Michael Thater als Bauherr beim Richtfest am Mittwochnachmittag. Es fehlten nun noch Aufträge für 600 bis 800.000 Euro, so dass „wir am Ende nur ein bisschen über dem Kostenrahmen liegen werden“, verkündete Thater.

Bürgermeister Michael Thater rückte in seiner Ansprache zum Richtfest vor allem die Handwerker in den Mittelpunkt. | Bild: Obermeyer, Justus

„Wir feiern die Handwerker“, richtete Thater den Dank an die Betriebe, die nicht nur günstig, sondern auch ausgesprochen schnell arbeiteten. Aktuell befindet sich das Projekt sogar einige Wochen vor dem eigentlichen Zeitplan. „Das ist eine großartige Leistung“, zollte Thater seinen Respekt.

Zimmermann Max Rütschle von Holzbau Kessler verlas den offiziellen Richtspruch. | Bild: Obermeyer, Justus

Gleichwohl blieb auch die Stadt Wehr bei der Vergabe der Handwerksaufträge nicht von Schwierigkeiten verschont: Manche Gewerke mussten mehrfach ausgeschrieben werden, weil zunächst kein Betrieb bereit war, ein Angebot abzugeben.

Rundgang durch den Rohbau

Markus Schilloks, Leiter der Abteilung Hochbau im Wehrer Stadtbauamt, führte die Gäste durch den Rohbau: Vom eigentlichen Haupteingang auf der Ebene des Parkplatzes geht es hinauf ins Erdgeschoss, wo Sanitätshaus und Apotheke zu finden sein werden.

Der Trockenbau hat bereits begonnen. | Bild: Obermeyer, Justus

Hier befindet sich der gefällige Arkadengang, der aber genug Licht in die Schaufenster lassen soll.

Hier entstehen die Räume für die Apotheke. | Bild: Obermeyer, Justus

Besonders freut sich Thater, dass bei der Vergabe der städtischen Aufträge vor allem Handwerksbetriebe aus Wehr und der näheren Region zum Zuge gekommen seien.

Die künftigen Praxisräume im ersten Obergschoss. | Bild: Justuis Obermeyer

Dies sei nicht unbedingt zu erwarten gewesen, weil die Stadt einen ortsfremden Architekten beauftragt hatte – jenen Architekten, der auch die anderen Gebäude auf dem Brennet-Areal entworfen hatte. Eine Planung aus einem Guss war das Ziel an dieser städtebaulich wichtigen Stelle. Das Ärztehaus gilt als eines der Bindeglieder zwischen den neuen Einkaufsmärkten und der Innenstadt.

Das Ärztehaus Im Sommer 2024 soll das Wehrer Ärztehaus bezogen werden. Nach aktuellem Stand ziehen die Mediziner Günter Straub, Barbara Eisenhauer und Judith Gladewitz aus dem derzeitigen Ärztehaus in der Bündtenfeldstraße in den ersten Stock des Neubaus. Ins Erdgeschoss werden die Wehrer Apotheke und das Sanitätshaus ziehen. Im zweiten Obergeschoss entsteht nach aktuellem Stand Wohnraum: Sechs Wohnungen mit einer Größe von 70 bis 100 Quadratmetern sind hier geplant. Möglich ist aber auch, dass hier zugunsten einer weiteren Arztpraxis noch zwei oder drei Wohnungen wegfallen. „Wir sind derzeit in Gesprächen, so Thater. Eine Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen. Bei der potentiellen Praxis handele es sich „um eine relativ große Praxiseinheit.“

Freuen sich auf ihre künftiges Domizil: Die Mediziner Barbara Eisenhauer, Judith Gladewitz und Günter Straub mit den beiden medizischen Fachkräften Corinna Anders und Frau Trefzger. | Bild: Obermeyer, Justus

„Das Wehrer Ärztehaus ist nach der Stadthalle und den Sporthallen das größte Hochbauprojekt der Stadt“, ordnete Thater den Bau ein. Seine gesellschaftliche Bedeutung bekomme er aber über die Funktion: „Die Gesundheitsversorgung ist eigentlich keine kommunale Aufgabe. Wenn es aber keiner macht, dann machen wir es.“ Bewusst habe sich die Stadt dafür entscheiden, das Projekt nicht in private Hände zu geben: „Uns ist die Daseinsversorge zu wichtig.“ Mit Ärzten, Apotheke und Sanitätshaus sollen künftig wichtige Gesundheitsangebote in dem Neubau gebündelt werden.