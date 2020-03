Ein bekanntes Gesicht rückte kürzlich in den Gemeinderat bei den Freien Wählern nach: Petra Niedermayer saß bereits Ende der 90iger Jahre für die SPD im Stadtrat. Nach dem Ausscheiden von Armin Reiniger wurde Petra Niedermayer am 10. März offiziell vereidigt. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr konnte die gebürtige Wehrerin 1204 Stimmen einholen und verpasste damit knapp den Einzug in den Gemeinderat.

Ausschüsse Petra Niedermayer übernimmt zukünftig auch einen Sitz im Bau- und Umweltausschuss und ist stellvertretendes Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss, im Umlegungsausschuss und im Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales.

„Ich möchte mich nicht auf Frauenthemen festlegen, das war ich nicht und das bin ich nicht“, so Petra Niedermayer. „Breitband, Baugebiete, das Brennet-Areal und das Familienzentrum – es gibt viel zu tun!“ Das sei im letzten Jahr schon so gewesen, als sie sich auf die Liste der Freien Wähler hat setzen lassen. „Jetzt ist vieles an Normalität weggebrochen“, so Niedermayer zur aktuellen Lage. Gemeinderatssitzungen werden wegen der Corona-Pandemie in nächster Zeit nicht mehr stattfinden.

Vor gut zwei Wochen habe man in der Klausursitzung mit dem Bürgermeister noch wichtige Themen besprochen. „Allen war bewusst, dass wir uns länger nicht persönlich sehen.“ Schrecken lässt sich Niedermayer davon nicht: „Ich bin ein politischer Mensch und möchte mich engagieren“. Bereits in den 90-Jahren hatte sich die heute 59-Jährige im Stadtrat engagiert, damals noch in der SPD unter ihrem Geburtsnamen Müller.

„Ich hatte großes Glück mit richtigen SPD-Urgesteinen arbeiten zu dürfen: Hans Oldenburg, Janos Peter, Karin Kaiser. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit.“ Trotzdem wollte Niedermayer nun nicht wieder für die SPD antreten. Sie habe lange überlegt, so Niedermayer, und habe sich dann für die parteipolitisch ungebundenen Freien Wähler entschieden. „Ich habe Parteibindung nicht immer als förderlich empfunden, gerade auf kommunaler Ebene.“

Damals hat sich Niedermayer bewusst aus der lokalpolitischen Arbeit zurückgezogen: Ein Arbeitgeberwechsel, die Geburt ihrer Zwillinge sorgten für andere Prioritäten. „Ich bin bewusst länger daheim geblieben und erst 2008 wieder eingestiegen“, so Niedermayer. Heute ist die Bankkauffrau bei der Sparkasse in Wehr tätig, in direkter Nachbarschaft zu ihrem Zuhause.

Für Niedermayer ein großer Vorteil: „Die räumliche Nähe zum Arbeitsplatz ist fast nicht zu bezahlen.“ So bekomme sie auch viel mit, was die Menschen im Ort beschäftige. Ihre beiden Söhne studieren mittlerweile und das Interesse an kommunalen Dingen ist geblieben. „Ich bin in Wehr geboren, wohne und arbeite in Wehr. Es gibt keinen besseren Grund, sich zu engagieren.“