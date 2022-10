Mit einem großen Fest wurde am Samstag der Kindergarten Seeboden eingeweiht. In den Herbstferien werden die 110 Kinder umziehen. Die Arbeiten sind weitestgehende abgeschlossen, nur die neue Photovoltaik-Anlage wird erst im kommenden Jahr installiert.

Der neue Kindergarten ist in Holzbauweise gebaut mit viele bodentiefen Fenstern und einem umlaufenden Balkon inklusive Rutsche. | Bild: Julia Becker

Es war ein Kraftakt und auch eine Leistungsschau des Wehrer Handwerks, so Bürgermeister Michael Thater zur Einweihung: Innerhalb von weniger als drei Jahren war es trotz Pandemie und Krieg in Europa gelungen, einen kompletten Kindergarten neu zu planen und zu bauen. Fast eine Punktlandung, mit nur wenigen Wochen Verzögerung – eigentlich sollte der Umzug schon zum Ende der Sommerferien stattfinden – und mit 300.000 bis 350.000 Euro etwa 10 Prozent Mehrkosten.

Das Kletternetz als Verbindung zwischen den beiden Stockwerken erfreut sich großer Beliebtheit. | Bild: Julia Becker

Es war auch eine Leistungsschau der Nächstenliebe: Der Kindergarten erlebte eine beispiellose Welle der Solidarität mit großen und kleinen Spenden von nah und fern. Sichtlich gerührt berichtete Kindergartenleiterin Judith Frank von Sammelaktionen für Spielsachen, von Möbelspenden anderer Kindergärten und von Einzelpersonen, Organisation und Unternehmen, die in der schweren Zeit nach dem Brand geholfen haben. „Die viele schönen Erinnerungen an den alten Kindergarten Seeboden blieben“, so Frank.

Einen Bildband mit Fotos des alten Kindergarten Seebodens gab es für die Kindergartenleiterin Judith Frank von Bürgermeister Michael Thater. Bilder: Julia Becker | Bild: Julia Becker

Zusammenhalt gab es auch beim Neubau: Trotz der gebotenen Eile konnten beim Neubau sowohl die Wünsche der Erzieherinnen als auch Wünsche von Stadt und Gemeinderat einfließen. So ist der Kindergarten nun dank zweigeschossiger Bauweise größer als zuvor. Entsprechen konnte auch die Außenfläche um 350 Quadratmeter vergrößert werden. Ebenso wie der letzte Kindergartenneubau „Bündtenfeld“ wurde sich für Holzrahmenbauweise entschieden.

Mit einem großen Straßenfest wurde die Einweihung des Kindergartens Seeboden gefeiert. | Bild: Julia Becker

Mehrkosten entstanden auch durch die Entscheidung des Gemeinderats für die höchste Energieeffizienzklasse. Die Erzieherinnen legten Wert auf eine offene Gestaltung in Anlehnung an das alte Gebäude: mit einem zentralen Gemeinschaftsbereich und den Gruppenräumen in den vier Gebäudeecken. Auch ein großer Bewegungsbereich wurde berücksichtigt. Besonders ungewöhnlich: Die beiden Etagen sind durch ein mit einem Kletternetz versehenen Lichtschacht verbunden. Insgesamt kostete der Neubau knapp vier Millionen Euro, davon waren 2,8 Millionen Euro Versicherungsleistung.