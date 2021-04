von Susanne Schleinzer-Bilal

Eingestellt worden nach Paragraf 153 Absatz zwei ist das Verfahren gegen einen 29-jährigen Angeklagten, der sich wegen Betrugs in zwei Fällen vor dem Amtsgericht Bad Säckingen verantworten musste. Richterin Susanne Lämmlin-Daun, die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Lena Kubenka, der Angeklagte und sein Verteidiger Hartmut Schuchter hatten sich am Ende der Verhandlung auf die Einstellung des Verfahrens geeinigt.

Der Vorfall

Der Angeklagte hatte im April 2019 in einer Textilniederlassung in Wehr im Abstand von einer halben Stunde einmal Textilien im Wert von circa 177 Euro und einmal im Wert von 76 Euro gekauft und mit einer EC-Karte bezahlt, auf dem dazugehörigen Konto war zu diesem Zeitpunkt aber kein Geld. „Ein Betrug wäre es subjektiv, wenn jemand die Absicht hätte, nicht zu bezahlen, weil kein Geld da ist“, erklärte Schuchter. Dies sei hier aber nicht der Fall. Das Konto sei normalerweise immer gedeckt, „das ist keiner der kein Geld hat und dann etwas kauft“, so der Anwalt. Bargeld sei kurz nach dem Einkauf auf das Konto eingegangen. Der Angeklagte habe ihm seine damaligen Kontoauszüge gezeigt.

Kontostand war unbekannt

Sein Mandant sei zum Tatzeitpunkt nach einem Arbeitsunfall in psychiatrischer Behandlung gewesen und habe keine Briefe geöffnet. Inzwischen habe er die Summe ausgeglichen. Damals sei einfach etwas schief gelaufen, der 29-Jährige habe nicht überprüft, ob Geld auf dem Konto gewesen sei, bevor er eingekauft habe. Er habe zum Tatzeitpunkt in der Schweiz gearbeitet, zwei Konten gehabt, davon eins in der Schweiz und eines in Deutschland. Er habe immer wieder Geld auf das deutsche Konto übertragen, habe aber nicht regelmäßig überprüft, ob das Konto gedeckt sei.

Falsche Annahme

Der 29-Jährige erklärte dann, er sei davon ausgegangen, dass es mit der Zahlung geklappt hätte, da ihm nichts Gegenteiliges angezeigt worden sei. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte er eben das andere Schweizer Konto benutzt. Er sei damals überzeugt gewesen, dass es bei der Zahlung mit der EC-Karte ersichtlich sei, wenn kein Geld auf dem Konto vorhanden wäre.