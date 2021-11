Auch 2020 hat die Bürgerstiftung Wehr weiter Anlauf für die kommenden großen Investitionen genommen. Eine große Hilfe ist dabei der unerwartete Gewinn von rund 215.000 Euro – fast 200.000 Euro mehr als in der Vorplanung. Die positive Entwicklung liegt vor allem an den höheren Entgelten für die Pflegeleistungen. Die finanzielle Mehrbelastung durch die Corona-Pandemie wurde mit Ausgleichszahlungen kompensiert. „In den letzten fünf Jahren haben wir knapp eine Million Euro Schulden abgebaut“, erklärte Bürgermeister Michael Thater.

Die Bürgerstiftung Die Bürgerstiftung Wehr geht auf eine Schenkung von 10.000 Gulden des Fabrikanten Philipp Merian im Jahr 1831 zur Errichtung eines Armenhauses in Wehr zurück. Aktuell betreut die Stiftung ein Pflegeheim, inklusive Demenzabteilung, mit 62 Betten und einem Kurzzeitpflegeplatz. Außerdem gehören die Seniorenresidenz Adler sowie die Tagespflege St. Elisabeth in Öflingen zur Bürgerstiftung, ebenso wie insgesamt 65 Seniorenwohnungen und das Gesundheitszentrum Villa Rupp. Heimleiter ist Boris Blazevic, Geschäftsführerin Stefanie Trierweiler. Der Vorsitzende des Stiftungsrats ist Bürgermeister Michael Thater.

Die hohe Verschuldung gehe auf die großen Investitionen vor 2016 zurück und wurde über die vergangenen Jahre regelmäßig verringert. „Eine Erweiterung ist angedacht und notwendig, denn in 20 bis 30 Jahren gehen die Geburtenstarken Jahrgänge ins Pflegeheim“, erklärte Thater weiter.

Die Pandemie

Ein tiefer Einschnitt war das ab Mitte März 2020 bis zum Sommer geltende Besuchsverbot sowie die hohen Schutzmaßnahmen. Eine Infektion im Heim wurde 2020 verhindert, erst Anfang diesen Jahres sorgte im Januar ein Corona-Ausbruch für zwölf Todesfälle. Finanziell sorgte die Pandemie mit 15.900 Euro (2019: 1700 Euro) für deutliche Mehrkosten beim pflegerischen Bedarf, da nun unter anderem mehr Handschuhe und Schnelltest auf Vorrat liegen.

Die Kosten

Insgesamt stiegen die Kosten für den medizinischen und pflegerischen Sachaufwand im Jahr 2020 auf 48.000 Euro (2019: 23.900 Euro). Dafür gab es aber auch Entschädigungen für Kosten der Corona-Schnelltests in Höhe von 12.300 Euro und eine Sondervergütung für Corona-Mehraufwendungen und Mindereinnahmen in Höhe von 40.300 Euro. Von der Pflegekasse wurden 70.000 Euro für die an die Pflegekräfte ausgezahlte Corona-Prämie erstattet.

Die Pflege

Die Belegung habe insgesamt etwas über der Erwartung gelegen, berichtete Geschäftsführerin Stefanie Trierweiler. Im Bereich des Pflegegrads zwei habe es zwar eine geringere Belegung als erwartet gegeben. Dafür gab es mehr Bewohner mit Pflegegrad drei bis fünf und damit insgesamt Mehreinnahmen, erklärte Trierweiler. Seit 2017 gilt für pflegebedingte Aufwendung der einrichtungseinheitliche Eigenanteil unabhängig vom Pflegegrad. Welche Pflegesätze die Einrichtungen von den Kostenträgern und den Bewohnern erhält, wird jedes Jahr neu verhandelt. Hier habe man wieder ein gutes Ergebnis erzielen können, so Trierweiler.

Die Investitionen

Investiert wurde 2020 rund 65.000 Euro, unter anderem in eine Verwaltungssoftware, Ausstattungsgegenstände wie Wandregale und eine Waschmaschine oder auch einen neuen Speiseausgabewagen. Die größte Ausgabe war eine neue Küche für eine der Seniorenwohnungen mit Kosten in Höhe von rund 4500 Euro sowie die neue Telefonanlage für rund 43.000 Euro. Damit können die Bewohner jetzt eine günstigere Telefonflatrate nutzen. Schwierig war die Situation beim Fachpersonal: Für 2020 konnten keine neuen Auszubildenden gewonnen werden. Dazu musste kurzfristig eine externe Pflegekraft beschäftigt werden, da es im Dezember zu wenig Fachpersonal gab.