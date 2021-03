von Reinhard Valenta

Dass die Reise zur eigenen Hochzeit lebensgefährlich sein kann, erlebte Albert Hildenbrand auf schmerzliche Weise. Am 29. September 1944 erhielt der in Italien eingesetzte Fallschirmjäger Hochzeitsurlaub. Er wollte die Öflinger Bauerntochter Maria Malzacher heiraten. Hildenbrand übernachtete am 2. Oktober 1944 in einem norditalienischen Bahnhof. Im Schlaf überfielen ihn Partisanen und durchsiebten ihn mit sieben Schüssen. Sie hielten ihn für tot. Das war sein Glück oder vielleicht Fügung? Schließlich gilt der 2. Oktober den Katholiken seit dem 17. Jahrhundert als Tag des Schutzengelfestes.

Der Fallschirmjäger und Hobbyfotograf Albert Hildenbrand wurde am 2. Oktober 1944 auf der Heimreise zu seiner Hochzeit bei einem Angriff italienischer Partisanen lebensgefährlich verletzt. | Bild: Sammlung Hildenbrand

Hildenbrand überlebte. Aber die Hochzeit fand – nach katholischem Ritus – erst später in der Öflinger Ulrichskirche statt. Und zwar ausgerechnet am 14. Juli 1945, dem französischen Nationalfeiertag und Gedenktag des Sturms auf die Bastille. Hildenbrand war nach langen Lazarettaufenthalten halbwegs genesen und das Nazireich war hinweggefegt. In Öflingen hatten nun die strengen Franzosen das Sagen. Im Falle der Hochzeit von Albert Hildenbrand und Maria Malzacher zeigten sie sich großzügig. „Es war die erste Öflinger Nachkriegstrauung und die Besatzungsmacht gestattete dafür eine Kiste Wein.“ So Robert Hildenbrand über die Hochzeit seiner Eltern am französischen Nationalfeiertag.

Ohne Fotolehre

Hätte Albert Hildenbrand den Überfall der Partisanen nicht überlebt, wäre Öflingen um tausende Fotos aus den Nachkriegsjahren ärmer. Der 1918 in Haltingen als siebtes von zehn Kindern geborene Sohn eines Zimmermanns war nämlich ein begeisterter Fotoamateur und fotografischer Chronist des Öflinger Vereinslebens und Alltags. „Wäre mein Vater in einer besseren Zeit aufgewachsen, hätte er sicher eine Fotolehre absolviert“, erzählt sein Sohn Robert. Doch Hildenbrand musste bereits als Schulbub hart auf einem auswärtigen Bauernhof arbeiten. Er wurde 1937 zur Wehrmacht eingezogen und war bis zum besagten 2. Oktober 1944 als Fallschirmjäger im Einsatz.

Familienausflug mit dem Auto nach Günnenbach (1954): Maria Hildenbrand mit ihren Kindern (von links) Gisela, Robert und Angela. Die Aufnahme bringt nicht nur das fotografische Können, sondern auch den Stolz des Autobesitzers Albert Hildenbrand zum Ausdruck. | Bild: Sammlung Hildenbrand

Nachdem die Wirtschaft wieder in Gang gekommen war, arbeitete er in der MBB, bei Gempp&Unold in Basel, in der Precisa Säckingen und von 1957 bis zur Rente in der Rota Brennet. Weil die Franzosen direkt nach Kriegsende das Fotografieren streng verboten und Fotoapparate eingezogen hatten, konnte er seinem Hobby zunächst nicht nachgehen. Bald aber lockerten die Besatzer das Verbot und Hildenbrand schaffte sich eine Dunkelkammer an. Nun konnte er seine Fotos selbst entwickeln.

Fotos über Fasnachtsumzüge

Albert Hildenbrand und seine Kamera wurden Begleiter des in Öflingen aufblühenden Vereinslebens. So schoss er unzählige Fotos der 1949 einsetzenden prächtigen Fasnachtsumzüge. Sein Aktionsradius weitete sich, als der gehbehinderte Amateurfotograf als einer der ersten Öflinger nach dem Krieg ein Auto erwarb. Nun dokumentierte er beispielsweise in einer Fotoserie die Feierlichkeiten zur Stadterhebung Wehrs im Juli 1950.

Geheimtipp beim Eggbergrennen

Aber vor allem bei vielen Fans der legendären Eggbergrennen war Albert Hildenbrand ein Geheimtipp. Wenn die Größen des damaligen Rennsports wie Petermax Müller, Baron Alex von Falkenhausen, Schorsch Meier, Karl Kling oder Hans Stuck in ihren Maseratis, BMWs und Bugattis ihre Trainingsrunden drehten, schoss Hildenbrand sensationelle Fotos. Er entwickelte sie sofort in seiner Dunkelkammer und bot sie an den Rennsonntagen zum Kauf an.

Solche Fotos wurden Albert Hildenbrand beim Eggbergrennen förmlich aus der Hand gerissen. Unglaublich, wie dicht die vielen Menschen damals an der Strecke standen. | Bild: Sammlung Hildenbrand

Sie wurden ihm förmlich aus der Hand gerissen. Ein guter Nebenerwerb! Bis zu 50.000 Zuschauer säumten damals die Strecke. Ist es verwunderlich, dass die gewerblichen Fotografen ihm den Erfolg neideten? „Mein Vater erhielt drei Anzeigen, weil er kein Gewerbe hatte. Mit dem 3. Strafzettel wurde ihm sogar verboten, jemals wieder einen Fotoapparat in die Hand zu nehmen“, berichtet schmunzelnd sein Sohn Robert. „Doch davon ließ er sich nicht abhalten, weiter Fotos zu schießen.“ Gott sei Dank, möchte man dazu sagen.

Spätfolgen der Kriegsverletzung

Als die Farbfotografie aufkam, ruhte die Arbeit in der Dunkelkammer. Hildenbrand ließ nun seine Farbfotos im Labor entwickeln. Da sich immer mehr Öflinger eine eigene Kamera leisten konnten, wurde es still um ihn. Trotzdem fotografierte er privat weiter. Albert Hildenbrand verstarb am 4.1.1986 im Krankenhaus Waldshut an den Spätfolgen der Kriegsverletzung.

Der fotografische Nachlass wird von seinem Sohn Robert betreut. Sogar die Dunkelkammer könnte jederzeit wieder in Betrieb genommen werden. „Mehrere hundert Filme sind noch vorhanden, aber ich kenne schon viele Leute nicht mehr, die darauf abgebildet sind.“ Das mag bedauerlich sein, aber immerhin werden sie als bedeutende Quellen der Nachkriegszeit gesichert. Auch ohne Namen sind die Fotos Albert Hildenbrands von historischem Wert.