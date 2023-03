Gut aufgestellt präsentierte sich der Schwarzwaldverein Wehr in seiner Hauptversammlung. Die für das Jahr 2023 geplanten 46 Veranstaltungen (21 im Jahre 2022) rund um Wandern, Natur und Freizeit zeigen, dass nach pandemiebedingter Flaute wieder Normalbetrieb angesagt ist. Einzig der schwindende Mitgliederstand bereitet dem Vorstand, der komplett bestätigt wurde, Kopfzerbrechen.

Allein 2022 hat der Schwarzwaldverein Wehr zehn Prozent seiner Mitglieder verloren. Düstere Zukunftsaussichten deutete auch die von Kassenwart Peter Ramsteiner vorgelegte Statistik an, nach der die Hälfte der Mitglieder bereits ein Alter von über 75 Jahren erreicht hat. Lediglich ein Viertel der Wanderfreunde sind unter 60. Der Verein müsse sich „um Zulauf aus jüngeren Gruppen bemühen, sonst kommen schwere Zeiten auf uns zu“, klagte Peter Ramsteiner.

Vorsitzende Manuela Ramsteiner kündigte für 2023 ein „abwechslungsreiches und interessantes Programm“ an. Einer der Höhepunkte wird die vom 28. Mai bis 3. Juni geplante Wanderreise nach Bandol sein. Der Aufenthalt in der französischen Partnerstadt bildet den Gegenbesuch der Randonneurs Pédestres de Bandol, die sich vor drei Jahren in Wehr aufgehalten haben. Allzu viel Werbung für die Wanderreise wolle er aber nicht machen, scherzte Wander-Fachwart Joachim Schultze. „Die 35 Plätze sind bereits ausgebucht“, erklärte er.

Der Verein erweiterte sein ohnehin üppiges Angebot. Dies schlägt sich auch im Engagement neuer Wanderführer nieder. Mit Beate Frantzen-Hirsmüller konnte eine ausgewiesene Phytopraktikerin gewonnen werden, die dem Verein eine gute Resonanz auf das Angebot an Kräuterwanderung beschert. Stefan Schubach zeichnet für das Geo-Caching verantwortlich. Ebenfalls neu im Programm sind Mountain-Biking-Touren, die bereits 2022 von Clemens Thoma geleitet wurden und bereits guten Anklang gefunden haben.

Wiedergewählt wurden Manuela Ramsteiner (Vorsitzende und Fachwartin Familiengruppen), Michael Bader (stellvertretender Vorsitzender), Peter Ramsteiner (Rechner), Birgit Müller (Schriftführerin und Öffentlichkeitsarbeit), Joachim Schultze (Fachwart Wandern), Georg Freidel (Fachwart Wege), David Booth, Martina Meyer, Michael Thater und Barbara Fien (Beiräte).

Geehrten wurden in der Hauptversammlung Klaus Denzinger, Elmar und Irmgard Küpper (60 Jahre), Christa Gleixner, Helmut Weiss (50 Jahre), Bernd Deiss, Helga Mattes, Elisabeth Klein, Dori und Eckart Neubronner, Margarethe Reininger, Herbert Handwerker, Ingrid Leber (40 Jahre).

Zum Verein: Der 1896 gegründete Schwarzwaldverein Wehr hat 333 Mitglieder. Vorsitzende ist Manuela Ramsteiner, E-Mail: peter-ramsteiner@t-online.de Weitere Informationen samt Jahresprogramm 2023 gibt es im Internet unter www.schwarzwaldverein-wehr.de.