von Hrvoje Miloslavic

Das Stadtradeln für ein gutes Klima gibt es seit 2008. Doch nie war das Interesse in der Region so groß wie dieses Mal: Erstmals nehmen im Landkreis Waldshut zehn Kommunen an der Aktion teil. Wehr hatte am Samstag die Ehre, den Startschuss für die bis zum 23. Juli dauernde Kampagne zur Förderung von nachhaltigem Verkehr und Klimaschutz zu geben. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung unter Beisein von Landrat Martin Kistler stellte Bürgermeister Michael Thater außerdem eine neue Radstellablage und die Ladestation für E-Bikes am Rathausplatz vor.

Das Stadtradeln findet jährlich im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September an 21 aufeinanderfolgenden Tagen statt. Ziel ist, die Menschen dazu zu motivieren, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. In welchem Zeitraum die Kampagne läuft, bestimmt jene Kommune selbst. Teilnehmer können sich anmelden, registrieren und ihre zurückgelegten Kilometer anrechnen lassen. Neben der Sensibilisierung der Bevölkerung für ein nachhaltiges Verkehrsverhalten ist auch die Kommunalpolitik Adressat der Kampagne. Auf Städte und Gemeinden soll Druck ausgeübt werden, entsprechende infrastrukturelle Voraussetzungen für den Umstieg ihrer Bürger auf das Fahrrad zu schaffen.

Er selbst habe sich in den letzten Tagen von der Kampagne inspirieren lassen, erklärte Bürgermeister Thater. Der Weg zum Wehrer Rathaus, habe er nicht nur klimafreundlicher gestalten können. Zu seiner eigenen Überraschung sei er mit dem Fahrrad auch schneller gewesen als mit dem Auto. Mit gutem Beispiel wollte Thater auch weiter vorangehen. Er nahm an einer durch Wehr führenden Radtour teil, die im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung organisiert wurde.

Der Umstieg auf das Rad sei nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, erklärte Landrat Kistler: „Die Verringerung des Verkehrs bedeutet auch einen Gewinn an Lebensqualität.“ Für den Hochrhein kündigte der Landrat in seinem Zuständigkeitsbereich den weiteren Ausbau des Radwegenetzes zu. Gleichzeitig warb er um Verständnis, dass nicht alle notwendigen und wünschenswerten Maßnahmen sofort umsetzbar seien.

Begleitet wird das Stadtradeln im Landkreis Waldshut von der Fotoaktion „Radelfuchs“, die von der Landratsamtsmitarbeiterin Sabine Mühlhaupt vorgestellt wurde. Unter den Teilnehmern werden zehn Genusskörbe mit regionalen Produkten verlost. Die Kommune mit den meisten Radelnden wird eine vom Landkreis Waldshut gestiftete Fahrradabstellständer erhalten.

Nähere Infos unter www.stadtradeln.de/landkreis-waldshut