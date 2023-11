In der Summe zehn Cent mehr pro Kubikmeter müssen die Wehrer Bürgerinnen und Bürger ab 2024 bei der kombinierten Wasser-Abwasser-Abrechnung bezahlen – sofern der Gemeinderat dem Vorschlag des Finanzausschusses zustimmt. Nach dem Willen der Ausschussmitglieder sinkt die Abwassergebühr zwar um 15 Cent pro Kubikmeter, der Wasserpreis erhöht sich gleichzeitig allerdings um 25 Cent.

Einblicke in die Wehrer Kläranlage. | Bild: Olheide

Was für die Bürger oft als eine kombinierte Gebühr wahrgenommen wird, landet buchhalterisch in den Kassen zweier städtischer Betriebe: Zum einen bei Eigenbetrieb Energie-Wasser-Bäder, zum anderen beim Eigenbetrieb Abwasser. Während letzterer in der vergangenen Gebührenperiode Überschüsse erwirtschaften konnte und deshalb eine Preissenkung möglich ist, sieht es beim Wasserwerk anders aus: Mit Blick auf ein Strukturgutachten, das eine umfangreiche Erneuerung der Infrastruktur der Wasserversorgung vorsieht, sind in den kommenden Jahren größere Investitionen ins Leitungsnetz notwendig. Im Vorgriff darauf kommt es nun zu einer ersten Gebührenerhöhung.

Nach dem Vorschlag der Stadtverwaltung sollten sich die Gebührenanpassungen bei Wasser und Abwasser eigentlich ausgleichen. Auf Antrag der Freien Wähler fällt die Gebührenerhöhung beim Wasserzins nun aber höher aus. Mit dem zusätzlich eingenommenen Geld könnte der Eigenbetrieb eine Konzessionsabgabe an die Stadt zahlen, so die Argumentation von Stadtrat Mathias Scheer. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder schloss sich dem an. Endgültig entscheiden muss nun aber der Gemeinderat.

