von Michael Gottstein

Nach einem reichhaltigen Jahresprogramm 2019, dem ein zwangsläufig ruhiges Jahr 2020 folgte, hat der Verein „Kunst und Diakonie“ in diesem Jahr seine Tätigkeiten wieder aufgenommen. In der Hauptversammlung am Freitag konnte der Vorsitzende Erich Hipp den Mitgliedern von einem großen Verkaufserfolg berichten.

Verbindung von Kunst und Musik

Im Jahre 2019 fanden zwei Kunstaktionstage statt: Im Frühjahr mit Bettina Bohn aus dem Wiesental, im Herbst mit Christel Steier aus Bernau. Mechthild Ehmann leitete im Sommer einen Workshop, und die Künstler aus dem Haus der Diakonie durften ihre Werke in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr sowie in der Gärtnerei Bickel in Höllstein dem Publikum präsentieren. Das Orchester des Hauses der Diakonie feierte 2019 sein zehnjähriges Bestehen, und aus diesem Anlass fertigten die Künstler zusammen mit Stefan Budian Bilder an, die die Verbindung von Kunst und Musik zum Thema hatten. Die Adventsandacht von Erich Hipp fand wie gewohnt in der Seniorenresidenz Adler statt.

Die Restriktionen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie brachten das kulturelle Leben im vergangenen Jahr weitgehend zum Erliegen, doch immerhin gelang es dem Verein, die Ausstellung „Leben nach 1945“ mit Werken des Malers Jürgen Giersch unter strengen Schutzauflagen im Alten Schloss zu organisieren. Mit einer Gedenkminute gedachten die Mitglieder der in diesem Jahr verstorbenen Künstler Rolf Zimmermann und Robert Schneider. Im Juni fand die Verleihung des Lothar-Späth-Förderpreises in Form eines Livestreams statt, wobei Egon Nußbaumer mit dem ersten „Kunst-und-Diakonie-Preis Paul Gräb“ ausgezeichnet wurde.

Ende Juli gab die Wehrer Malerin Elena Romanzin einen zweitägigen Workshop im Innenhof des Hauses der Diakonie. Dabei bemalten sechs Künstler Kacheln, die in das Gemeinschaftskunstwerk „Teile-N“ anlässlich des Jubiläums der Volkshochschule integriert wurden. Elena Romanzin führte die Künstler durch die Preisträgerausstellung und stellte ihnen ihre eigenen, im Modehaus Bär präsentierten Bilder vor.

Im August fand die Vernissage der Ausstellung „Porträtmalerei und Mosaike“ in der Gärtnerei Bickel in Höllstein statt, dabei wurden fünf Werke verkauft. „Ich betone: Fünf Werke“, freute sich Erich Hipp, und auch die Vereinskasse wurde durch diesen Erfolg aufgebessert. „Viel ist zwar nicht gelaufen, aber das, was wir tun durften, war gut“, bilanzierte der Vorsitzende. Er wird in diesem Jahr die Adventsandacht voraussichtlich wieder in der Seniorenresidenz Adler feiern – im vergangenen Jahr hatte er die Texte per Mail verschickt.

Kunstaktionstag mit Martina Geist

Im nächsten Frühjahr leitet Martina Geist einen Kunstaktionstag, und im Herbst wird Lilot Hegi erwartet. Der Verein möchte sich auch Gedanken machen, wie junge Menschen angesprochen und als Mitglieder gewonnen werden können.

Die Einweihung des Ersatzneubaus gegenüber dem Stammhaus wird voraussichtlich im Rahmen des Sommerfestes stattfinden; der Verein könnte eine Infotafel mit Fotos von Imma Annecke-Hein, die den Baufortschritt dokumentieren, beisteuern.

Der Verein „Kunst und Diakonie“ wurde von dem im Jahre 2019 verstorbenen Pfarrer Paul Gräb gegründet. Er hat derzeit 65 Mitglieder. Internet: www.kunstunddiakonie.de, Kontakt: info@kunstunddiakonie.de, Telefon 07762/706 44.