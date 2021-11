von Andreas Böhm

Jede Menge Schnee und perfekte Pistenverhältnisse an den Skihängen nicht nur im Schwarzwald: So präsentierte sich der Winter 2020/21 – ein Traum für jeden Skifahrer. Diese Situation war für die Mitglieder des Skiclubs Öflingen eine schwere Geduldsprobe. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Skier in der zweiten Saison in Folge im Keller bleiben.

Die Serie Nach dem Lockdown ist vielerorts die Normalität wieder eingekehrt. In unserer Serie „Wieder in Betrieb“ zeigen wir die Rückkehr von Vereinen, Einrichtungen oder Firmen, die unter dem Corona-Lockdown gelitten haben und jetzt zurückkehren ins Leben. Vereine, die wieder mit dem Training beginnen, Musikkapellen, die endlich wieder musizieren, Geschäfte, die wieder für ihre Kundschaft da sein dürfen. Erleichterung und ein Stück Lebensgefühl kehrt zurück.

Wir sprachen mit dem Vorsitzenden des Skiclubs Öflingen, Ralph Merkle, über die Entbehrungen aufgrund von Corona und fragten nach den Zukunftsplänen des Vereins nach dem Neustart. Bereits im Winter 2019/20 standen beim Skiclub Öflingen alle Räder still, berichtete Merkle. Alle geplanten Ausfahrten in die Skigebiete der benachbarten Schweiz und nach Österreich mussten notgedrungen abgesagt werden. Auch das komplette Sommerprogramm im vergangenen Jahr fiel der Pandemie zum Opfer. Normalerweise richtet der SC Öflingen sein beliebtes Sommerfest aus. Auch die Aktivitäten der Vereinsjugend, wie etwa Kanufahren oder Gymnastik, waren kaum umzusetzen: „Wir haben versucht, die Jugend bei Laune zu halten“, sagte Ralph Merkle.

Der Verein Der Skiclub Öflingen wurde am 18. Dezember 1963 gegründet. Die vereinseigene Skihütte befindet sich in Todtmoos-Weg. Vorsitzender ist Ralph Merkle, Kontakt unter Telefon 07762/565 12 12. Weitere Informationen im Internet: https ://skiclub-oeflingen.de

Während der Zwangspause waren die Mitglieder aber keinesfalls untätig. Die vereinseigene Skihütte in Todtmoos-Weg wurde mit vereinten Kräften in verschiedenen Bereichen renoviert. Die Vermietung der Hütte spült normalerweise Geld in die Vereinskasse. Diese wichtigen Einnahmen brachen im vergangenen Jahr komplett weg. Vor einiger Zeit schon haben die Mitglieder die Skihütte wieder hergerichtet, um sie unter den Auflagen der Pandemie wieder vermieten zu können. Obwohl der SC Öflingen finanzielle Einbußen hinnehmen musste, wurden laut Ralph Merkle keine Coronahilfen beantragt. Man wollte anderen Vereinen den Vortritt lassen, die finanziell schlechter aufgestellt sind und hatte sich bewusst so entschieden, erklärte der Vorsitzende. Dennoch liefen die Kosten für den Verein weiter: „Die Verbände wollten natürlich ihre Beiträge haben“, erklärte Merkle.

Der Nachwuchs des SC Öflingen ist mit Eifer bei der Sache. | Bild: Verein

Der Vorstand des SC Öflingen blieb während des Lockdowns via Zoom-Konferenzen regelmäßig in Kontakt. Das war auch Neuland für einige Mitglieder: „Wir mussten uns erst zurechtfinden“, sagte Merkle. Kritisch betrachtete der Vorsitzende das Vorgehen im Profisport während Corona: „Die Spitzensportler durften fahren, wir aber nicht, obwohl Skisport im Freien stattfindet. Ich kann das nicht so ganz einordnen.“ Und noch einen Kritikpunkt führte Merkle an: „Die Infopolitik seitens des Verbandes war sehr dürftig“.

Alte und junge Skihasen des Öflinger Skiclubs haben auf der Piste jede Menge Spaß. | Bild: Verein

Die Vorbereitungen für den Neustart laufen inzwischen auf Hochtouren, freute sich Ralph Merkle. Für die Vereinsjugend steht eine Olympiade in Rheinfelden an. Hier kooperiert der SC Öflingen mit dem Skiclub Wehr: „Wenn man etwas zusammen macht, ist das besser“, so die Meinung des Vorsitzenden. Die ganze Hoffnung der Vereinsmitglieder ruht nun auf der nächsten Wintersaison. Laut Ralph Merkle sind im kommenden Winter drei Skiausfahrten geplant. Merkle hofft, auch im Schwarzwald, wie etwa in Bernau oder am Belchen, wieder ohne Einschränkungen Skifahren zu können. Neben den geplanten Aktivitäten im Winterhalbjahr soll im Herbst das Sommerfest nachgeholt werden, wenn die pandemische Lage dies zulässt.

Einige Mitglieder des SC Öflingen kehrten dem Verein während des Stillstandes den Rücken, bedauerte Ralph Merkle. „Wir hatten leider diverse Austritte“, sagte er. Merkle führte dies aber nicht zwangsläufig auf die Auswirkungen der Pandemie zurück. Neue Mitglieder sind deshalb beim Skiclub herzlich willkommen.

Und was wünscht sich Ralph Merkle mit Blick in die Zukunft? Merkle antwortete, ohne lange zu zögern: „Das wir alle gesund bleiben. Alles andere ergibt sich dann. Wir müssen optimistisch sein und das Beste draus machen. Das Glas ist immer halb voll.“