Die aktuell beschlossene Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen lässt den ganzen Januar eine Erneuerung der Haussegen an den Wohnungstüren durch die Wehrer Sternsinger nicht zu. Am Sonntag, 10. Januar, von 14 bis 17 Uhr gibt es daher letztmalig die Möglichkeit, sich in der katholischen Kirche Wehr ein Stück Kreide oder einen Segensaufkleber abzuholen.

Spenden können dort oder auch in den aufgestellten Sammelkassen im Reformhaus, den Apotheken in der Stadt und am Bahnhof und den Bäckereien Albietz und Fricker abgegeben werden. Die Wehrer Sternsinger kommen weiterhin gerne digital an ihre Haustür auf www.se-wehr.de. Kontakt: Sternsinger Wehr, U.&U. Jurkiewicz, Telefon 07762/87 82, Mobil/Whatsapp/Threema: 0179/7074347.

Öflingen müssen warten

Die Öflinger müssen noch auf Segen warten: Ursprünglich sollten die Segensaufkleber mit der ersten Ausgabe des Wehratalkuriers verteilt werden. Wie die Sternsinger nun mitteilen, wurden sie aber noch nicht an den Verlag zugestellt. Deshalb müssen die Öflinger sich noch eine Woche gedulden, bis der Segensaufkleber im nächsten Wehratalkurier verteilt wird. Die Sternsinger Öflingen danken für die bereits eingegangen Spenden und bitten um Geduld. Der Segen kommt sicher.