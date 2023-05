„S‘Grammophon“ hat am Samstag seine Ladentüren geöffnet. In der Storchenstraße haben zwei leidenschaftliche Sammler ihr Hobby professionalisiert. Daniel Mischler und Nicky Scherrer haben ein Verkaufsgeschäft für Vinylschallplatten, einige rare Schätzchen von Schellackplatten und ein Fundus an Geräten aus der analogen Zeit eröffnet. Die ersten digitalen Tonträger gehören ebenso zum Portfolio. Die Kunstatmosphäre der einstigen Plattenläden lebt wieder auf. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Freitag jeweils nachmittags, am Samstag bereits ab 9 Uhr.