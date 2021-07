von Gerd Leutenecker

Einer der ältesten Waldspielplätze in der Region ist renoviert worden. Dem Öflinger Waldspielplatz hat eine Spende beim Nachhaltigkeitswettbewerb der Sparkasse an den Obst- und Gartenbauverein (OGV) geholfen. Die stabil verankerte Grillstelle ist mit viel Eigenleistung durch die Mitglieder vom Öflinger OGV um die Vorsitzende Dörte Strittmatter aufgebaut worden. Manch private Spende ist hinzugekommen. Die technischen Dienste der Stadt haben die Pflasterarbeiten und die Fundamente für den Outdoor-Grill errichtet. Am Mittwochmorgen war die offizielle Übergabe anberaumt.

Der Öflinger Obst- und Gartenbauverein hat sich für den Waldspielplatz stark gemacht. Bei der Einweihung dankte Bürgermeister Michael Thater (rechts) für das nachhaltige Engagement. Für Dörte und Stefan Strittmatter eine lange gehegte Selbstverständlichkeit. Werner Grether vom städtischen Bauhof (hinter dem Schwenkgrill) hatte die Fundamentsarbeiten geplant und beaufsichtige. | Bild: Gerd Leutenecker

Für den Bürgermeister ist „der Öflinger Waldspielplatz einer der mit Abstand am stärksten frequentiertesten Plätze in der Stadt“. Michael Thater nimmt die hohe Nutzung durch Familien und durch Naturfreunde wahr. Schlicht auch wegen der regelmäßig anfallenden Müllmenge. Ein schnell erkennbares Indiz sind die Hinterlassenschaften. Vergangene Woche bereits waren die Arbeiten abgeschlossen. Prompt sind am Wochenende wieder die ersten Kindergeburtstage oben im Wald gefeiert worden. „Eigentlich unproblematisch, was dann aber am Samstagnacht abging war grenzwertig“, musste Strittmatter festhalten.

Platz sehr beliebt

Der Platz ist beliebt, obwohl eigentlich nur zu Fuß angelaufen werden darf. Schnell seien über 50 Personen am Abend im Öflinger Wald gewesen. Die Polizei musste mehrere Male das Partyvolk mäßigen. Leider ein Umstand der Allerorts häufig auftritt – Thater sieht darin ein unkalkulierbares Problem. Schon am Wehrer Waldspielplatz Richtung Bergalingen „haben es die Semi-Erwachsenen übertrieben“. Auch dort wird behutsam darauf geachtet, wie sich die Nutzung entwickelt, so die Einschätzung vom Bürgermeister.

Die Grillstelle ist aus massiv verstärktem Edelstahl. Ein höhenverstellbarer Schwenkgrill erleichtert das Grillen. Gleich daneben sind die vorhandenen polierten Steinplatten recycelt worden und zu einem Anrichtetisch arrangiert worden. Die Kopfsteinpflasterung macht die Grillstelle zum klaren Mittelpunkt der Anlage. Für Kinder ein Eldorado sind die Spielgeräte und eine Hütte mit Rutsche. Die ausreichend vorhandenen Sitzgelegenheiten sind beibehalten worden. Ein großzügiges Areal inmitten des Öflinger Waldes. Die angrenzenden Waldflächen befinden sich in Privatbesitz. „Da wird halt großräumig Holz fürs Grillen gesucht“, was nicht jedem Eigentümer passt, berichtete Strittmatter von ihren Erfahrungen. An einer beliebten Hundestrecke liegend, wird der Waldspielplatz nahezu Tag und Nacht von den Hundehaltern wahrgenommen. „Eigentlich ein Vorteil, unbeobachtet bleibt dort keiner“, ergänzte die OGV-Vorsitzende. Was auch Thater so begrüßte und bestätigte.

Der Waldweg wird derzeit noch etwas umgebaut. Werner Grether vom städtischen Bauhof betonte bei der feierlichen Übergabe die Sperrung für Privatautos. „Die Regenrinnen im Weg sind nichts für normale Autos, das kostet so manchen Spoiler“, stellte Grether fest. Nach den aktuellen Regengüssen ist der Weg zum Waldspielplatz stark ausgeschwemmt. Das Oberflächenwasser wird weiterhin quer zum Weg mit tieferen Gräben versehen werden. Dann „steht hoffentlich nichts einer langen Lebensdauer für die Grillanlage im Wege“, erwiderte Strittmatter.