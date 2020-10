von Maria Schlageter

Es war die erste Hauptversammlung der Öflinger Dorfladen-Genossenschaft, die sorglos ablief. Das Konzept scheint endlich aufzugehen und somit steht seit der Gründung der Genossenschaft vor fünf Jahren eine schwarze Null unter dem Geschäftsbericht von 2019 – zumindest fast. Mit einem knappen und „verschmerzbaren“ Defizit von rund 300 Euro hat der Dorfladen dank eines gesteigerten Gesamtumsatzes von knapp 550.000 Euro zum ersten Mal ein gutes Geschäftsjahr aufzuweisen.

Der Dorfladen Der Öflinger Dorfladen wurde 2005 gegründet und läuft über eine Genossenschaft. Die Vorsitzenden sind Katharina Hinnenberger, Daniela Klausmann und Birgit Kiefer. Im Aufsichtsrat sitzen Michael Thater als Vorsitzender, Gabriela Schuberth, Klaus Frey, Siegfried Griener und Rita Leber. Die Genossenschaft zählt 382 Mitglieder. Weitere Informationen finden Sie hier

Nach einigen Tiefschlägen, die den Dorfladen beinahe in die Insolvenz getrieben hätten, war die Erleichterung über diese positive Bilanz bei der jüngsten Versammlung in der Öflinger Sporthalle deutlich spürbar. „Die Öflinger nutzen den Laden“, berichtete Katharina Hinnenberger und reagierte damit auf die frühere Kritik, wonach die Bewohner selbst zu selten im Dorfladen einkaufen würden.

Das Ehrenamt trägt den Laden

So hat sich das Sorgenkind zu einem beliebten Geschäft und Treffpunkt entwickelt, für das sich die Öflinger gerne engagieren. „Es ginge nicht ohne das Ehrenamt“, unterstrich Hinnenberger und sprach den freiwilligen Helfern ein besonders großes Dankeschön aus. 2500 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit wurden im und um den Öflinger Dorfladen im Jahr 2019 gezählt. „Das ist deutlich mehr als eine Vollzeitstelle“, so Hinnenberger. Trotzdem: Das Thema Ehrenamt sei immer aktuell. „Wir sind flexibel. Jeder kann einbringen so viel er kann und will“, appellierte Hinnenberger an mögliche weitere Helfer.

Von einem „klasse Jahr“ sprach auch der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Thater. Nach der drohenden Pleite vor zwei Jahren und dem anschließenden Schuldenerlass von 75.000 Euro stehe der Dorfladen mit dem übrigen Verlustvortrag von 3400 Euro heute stabil da. „Die Existenz des Dorfladens Öflingen ist nicht mehr gefährdet“, lautete das Fazit Thaters, das sich mit Blick auf das Jahr 2020 bestätigt: Der Dorfladen ist ein Corona-Gewinner und werde das Pandemie-Jahr mit deutlich schwarzen Zahlen abschließen, so die Prognose.

In absoluter finanzieller Sicherheit wähnt sich der Vorstand aber noch nicht. 2020 sei ein spezielles Jahr, außerdem stünden Investitionen an. „Die Eingangstür und die Fensterfront müssten dringend ausgebessert werden“, so Hinnenberger. Und auch im Bereich der Cafeteria seien Sanierungsarbeiten notwendig. Insgesamt schätzt Hinnenberger die Kosten auf 35.000 Euro.

Im Zuge des aktuellen Aufwinds hat sich die Genossenschaft bei der Versammlung am Montagabend noch von einer weiteren Altlast befreit: Die früheren Vorstandsmitglieder Helmut Steinebrunner und Alexander Urich wurden für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 14. April 2016 entlastet. Da die Ursachen der schließlich abgewandten Überschuldung aus dem Jahr 2018 auf das erste Halbjahr 2016 zurückzuführen sind, haben die Genossen die Entlastung der Vorstandsmitglieder damals verweigert.

Jetzt wurde diese nachgeholt, allerdings nicht ohne ein Zugeständnis: Die Mitglieder verzichten bei einem möglichen Austritt aus der Genossenschaft auf eine Auszahlung ihrer Beiträge, so lange die Genossenschaft das Kapital von 70.000 Euro nicht zurück erwirtschaftet hat. Dieser Beschluss wurde mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme gefasst.