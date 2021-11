von sk

Die Tradition des Nikolausbesuchs wollen die Wehrer Pfadfinder des Stamms Sankt Bernhard in diesem Jahr fortführen, nachdem sie im vergangenen Jahr wegen Lockdown und Ausgangssperre ausgefallen ist. Auch 2021 geht es allerdings nicht ohne Corona-Regeln, um alle Beteiligten vor einer Infektion zu schützen. So soll der Besuch des Nikolauses ausschließlich im Freien stattfinden, schreiben die Pfadfinder in einer Pressemitteilung.