von Jürgen Scharf

Richtig schön bestuhlt war der Bürgersaal in Wehr, locker und durchlichtet. Die jungen Veranstalterinnen der Sommerwerkstatt haben das Beste aus den Corona-Vorgaben gemacht. Das Publikum saß erstmals mit wirklich guter Sicht auf dem hohen alten Gestühl und konnte den Musikerinnen „auf die Finger schauen“. Der Saal kam einem plötzlich größer und geräumiger vor.

„Speranza“ hatten die drei jungen Geigerinnen Amelie Weidt, Salome Eßberger und Catherina Czekay und die Oboistin Merle Weidt ihre mehrfach aufgeführten Konzerte genannt. „Hoffnung“, so Amelie Weidt, sei die Intention hinter diesem Konzert im Bürgersaal gewesen. Man wolle die „kulturelle Durststrecke unterbrechen und dem Publikum eine kleine Auszeit geben“. Salome Eßberger formulierte es so: „Der Musik wird eine Stimme gegeben“.

Wehr Hoffnung durch Musik: Vier Musikerinnen bereiten unter Ausnahmebedingungen Konzerte in Wehr vor Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Fall war die Musik vielstimmig. Die preisgekrönten Nachwuchsmusikerinnen spielten vor allem einzelne Sätze, aber auch den sehr beliebten und sogar in der Popmusik verwendeten Kanon von Pachelbel. Das Repertoire war bestens erarbeitet, da hat die Freiburger Violinlehrerin per digitalem Geigenunterricht ganze Arbeit geleistet. Alle vier stellten abwechselnd das Programm vor.

Merle Weidt bereicherte das Geigenkonzert auf der Oboe. | Bild: Jürgen Scharf

Aus den sechs Sonaten für zwei Violinen von Jean-Marie Leclair führten die Geigerinnen im Wechsel die zweite Sonate auf. Knackigen Achtel im Allegro, die markanten Akzente und den schreitenden Rhythmus in der Sarabande: Das war gekonntes Ping-Pong-Spiel. Auch in Sachen Dynamik hatten die Interpretinnen in dieser Duosonate verinnerlicht, welche Stimmen wichtiger waren, welche lauter und leiser.

Die Stücke aus Barock, Klassik und Moderne wurden auf neueren Instrumenten gespielt, auch das Bachsche Doppelkonzert, eine Rekonstruktion des bekannten Cembalokonzerts, das sich die Schwestern Amelie und Merle Weidt teilten. Die Oboe musste in der Ecke spielen, „nicht, weil ich mich schlecht benommen habe“, wie die 14-jährige Oboistin erklärte, „sondern weil ich Ihnen mit dem Blasinstrument nicht zu nahe kommen darf.“ Es klappte aber auch sonst alles gut mit dem Abstand.

In der hervorragend homogen klingenden Beethovenschen Serenade gab Amelie Weidt ihr Debüt auf der Bratsche. An das Vorbild Paganini erinnerte das dritte Duo Concertant des belgischen Violinisten Charles-Auguste de Bériot, das in seiner ganzen Romantik interpretatorisch erfasst wurde.

Zum Schluss des Konzerts im Bürgersaal waren alle Musikerinnen bei den fünf Stücken von Dmitri Schostakowitsch beteiligt. In der Gavotte, der Elegie oder dem Walzer gab es richtige „Ohröffner“, und die abschließende Polka ging los wie ein Galopp. Begleitet wurden einige Stücke am Flügel. Harmonisch abgerundet wurde das Konzert mit dem Stück „Der Mond ist aufgegangen“.