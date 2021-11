von Julia Becker saeckingen.redaktion@suedkurier.de

Für den Lothar-Späth-Förderpreis 2022 möchte die Kuratorin und Jury-Vorsitzende Elena Romanzin die Preisträger sichtbarer machen. Zusammen mit Marga Golz und Flavio Apel wird die Wehrer Malerin im kommenden Jahr erneut 15 Kunstschaffenden mit geistiger Behinderung auszeichnen. Als Schirmherrin ist wieder die bekannte Geigerin und Ehrenbürgerin Anne-Sophie Mutter eingeladen.

„Wir sind fest entschlossen, die Preisverleihung 2022 in Präsenz mit einer Gala zu feiern“, so Bürgermeister Michael Thater im Pressegespräch. Die letzte Preisverleihung 2020 wurde erst verschoben und fand dann in diesem Sommer online statt. Die 15. Preisverleihung wolle man im nächsten Sommer aber wieder in der Stadthalle zusammen mit allen Preisträgern und der Schirmherrin Anne-Sophie Mutter feiern. Dies sei aber natürlich nur möglich, wenn die Sicherheit der Preisträger gewährleistet sei.

Schließlich seien die Künstlerinnen und Künstler mit geistiger Behinderung eine besonders vulnerabele Gruppe, so Thater. Seit gut einer Woche können Bewerbungen eingeschickt werden. „Wir haben bereits im Sommer Anfragen bekommen, wann es wieder losgeht“, freut sich Kulturamtsleiter Frank-Johannes Wölfl. Wie bereits beim letzten Mal müssen die Bilder im ersten Schritt online zusammen mit einem Bewerbungsbogen zugesandt werden.

Jury trifft Vorauswahl

Die dreiköpfige Jury trifft dann eine Vorauswahl aus insgesamt 90 Bilder. Diese werden dann in der Sporthalle der Realschule ausgelegt, um gemeinsam die finale Auswahl zu treffen. „Ich freue mich sehr, mit Marga Golz und Flavio Apel zwei bekannte Künstler für die Jury gefunden zu haben, die auch Erfahrung mit Projekten mit Künstlern mit geistiger Behinderung haben“, so Elena Romanzin. Die in Lörrach lebende Marga Golz ist ein regelmäßiger Gast in der Villa Berberich und längst über die Region hinaus bekannt. Flavio Apel lebt in Kassel und hat seine hyperrealistischen Werke auch schon in der Villa Berberich ausgestellt.

Ein wichtiger Teil des Förderpreises sei auch die Einbindung der Wehrer Realschüler – dies sei sogar Teil der Stiftungssatzung, erinnert Thater. In der Vergangenheit hatte die achte Klasse im Rahmen eines Schulprojekts den Preis mit betreut. Zukünftig sollen die Schüler eine noch wichtigere Rolle spielen, erklärt Rektorin Petra Thiesen: Bislang waren die Schülerinnen und Schüler eingesetzt zur Betreuung der Jurysitzung mit dem Auslegen der Bilder und dem anschließenden Rückversand an die Künstler sowie als Unterstützung während der Preisverleihung. Nun soll die Möglichkeit der Teilnahme allen Schüler offen stehen und so einen größeren Beitrag zur Inklusion bringen. Angedacht sei, dass jeder Kunstschaffende einen Begleitschüler zur Seite gestellt bekommt und die Schüler die Preisträger bei der Vernissage auch vorstellen.