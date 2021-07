Die Sanierung der Breitmattstraße wird nach Abschluss des zweiten Abschnitts nahtlos weitergehen. Am Dienstag Abend vergab der Gemeinderat die Arbeiten an die Firma Schleith, welche bereits vor Ort tätig ist.

Letzte Woche sei das letzte Teilstück asphaltiert worden, so Bauamtsmitarbeiter Helge Laufer am Dienstag Abend im Gemeinderat. Damit konnte der zweite Bauabschnitt als Punktlandung plangemäß fertig gestellt werden. Ebenso erfreulich sei es, dass die Arbeiten auch im Kostenrahmen geblieben sein, so Bürgermeister Michael Thater. Gerade der harte Winter und der nasse Frühling habe es den Arbeitern schwer gemacht. Mit der Sanierung des dritten und letzten Abschnittes soll nun direkt weitergemacht werden.

Die Breitmattstraße Die Breitmattstraße ist eine der ältesten Straßen in Wehr. Bei Überprüfungen 2014 und 2017 wurde der Zustand mit der höchsten Schadensklasse bewertet – damit war es die mutmaßlich schlechteste Straße im gesamten Stadtgebiet. In drei Etappen wird nun seit 2018 nicht nur der Straßenbelag und die Gehwege wurde erneuert. Auch die Kanalisation und Wasserversorgung werden erneuert, dazu werden auch Glasfaserkabel verlegt. Die alten Peitschenleuchten wurden gegen neue LED-Straßenlampen ausgetauscht. Die Parkplätze werden neu verteilt, durch die Anordnung auf beiden Straßenseiten soll eine Verkehrsberuhigung erzielt werden.

Auch hier müssen die Wasserleitungen inklusive der Hausanschlüsse erneuert werden. Der Abwasserkanal sei teils zu klein und auch marode, so Laufer. Der Auftrag für den letzten Abschnitt wurde einstimmig für rund 1,4 Millionen Euro an die Firma Schleith vergeben. Insgesamt sei man bei den Kosten wieder ungefähr im Rahmen der Vorgabe, erklärte Laufer.

Manche Gewerke wie der Straßenbau und Kanalbau seien durch die Entsorgung des Altmaterials teurer geworden. Dafür sei die neue Wasserversorgung und die Straßenbeleuchtung günstiger als erwartet. Zu den Baukosten kommen noch das Ingenieurhonorar in Höhe von rund 120.000 Euro und die Begleitung der Entsorgung in Höhe von rund 10.000 Euro, so die Stadtverwaltung. Bei den Altlasten handelt es sich um Füllmaterial, welches mit Schadstoffen belastet ist und darum mit bereits eingerechneten Mehrkosten von rund 200.000 Euro entsorgt werden muss. „Der Boden ist durchweg belastet, aber in unterschiedlich starker Ausprägung“, erklärte Laufer hierzu.

Man habe damals so gearbeitet und sei damit auch für die fachgerechte Entsorgung zuständig, so Thater. Wie zuvor auch soll die Sanierung in kleineren Teilabschnitten durchgeführt werden. So könne auch die Zufahrt zu Sackgasse Gutenbergstraße gewährleistet werden, so Laufer.

Die Parkplätze – ein vieldiskutiertes Thema im Gemeinderat – sollen erst im Herbst nach einer Begehung und Vorberatung des Bau- und Umweltausschusses festgelegt werden. Vorgesehen waren bislang 31 Stellplätze als versetzte angeordnete Markierungen auf der Straße.