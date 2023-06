Nach längerem Warten ist der Kanusteg am Mittwoch offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Am 16 Meter langen modernen Steg war derweil am Rheinufer ein Drachenboot vertäut. Der Kanusportverein bietet auf dem Wasser einige Sportmöglichkeiten an. Mit der Einweihung endet gleichzeitig die Projektphase der trinationalen „Rheinliebe“ in Wehr, das ist eine grenzüberschreitende Planung für den neuen Landschaftspark. Der Landschaftsraum mit ökologischer Funktionalität und reichlich Freizeitaktivitäten wird zu 70 Prozent aus EU-Geldern gefördert.

Die Baseler Internationale Bauausstellung (IBA) hatte am Rhein zwischen Huningue und Bad Säckingen einiges ins Rollen gebracht. Den Rhein wieder als verbindende Achse verstehen, das sollte mit punktuellen Aufwertungen gefördert werden. Am Wehrer Rheinabschnitt sind sogar vier Projekte realisiert worden. Der neue Aussichtsturm an der Wehramündung, die Aufwertung vom Brenneter Badestrand, die zum Teil verwirrenden neuen Schilder für Freizeitnutzer am Rhein und eben der Kanusteg für den Kanusportverein Wehr. Ein junger Verein in der Stadt, der innerhalb kürzester Zeit mit Sporterfolgen glänzt.

Für den unkomplizierten Zugang zum Rhein mussten reichlich Hürden aus dem Weg geräumt werden. Bürgermeister Michael Thater ging bei seiner Einweihungsrede darauf ein. Die Genehmigungsphase zog sich hin. „Die wasser- und naturschutzrechtlichen Belange einerseits, dann waren noch Sondierungen durch die Kampfmittelbeseitigung nötig“, da Brennet im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde, erklärte Bürgermeister Thater.

Zeit mit Provisorien überbrücken

Einige Planungsjahre hat der neue Kanusteg sozusagen auf dem Buckel. Die Lieferverzögerung für den Steg kam noch hinzu. Letzen Endes musste ein Jahr mit Provisorien für den Kanuverein überbrückt werden. Vorsitzender Markus Buchner betonte während seiner Ansprache galant die Zukunft, die Vergangenheit sei abgehakt. Der Kanusteg ist errichtet und der Verein konzentriert sich auf die Ausstattung vom neuen Vereinsheim am Brenneter Rheinufer. Noch fehlen die nötigen Anschlüsse für Abwasser, Trinkwasser und Strom. „Aber auch da hilft uns der benachbarte Motorsportclub“, versprühte Buchner zufriedenen Optimismus. Mit einem Tag der offenen Tür wird der Kanuverein noch im Sommer seine Ambitionen unterstreichen, „da stößt der Steg bei den anderen Wasservereinen jetzt schon auf großes Interesse“, sagte Buchner.

Dieter Seelisch hatte als Architekt das Vorhaben Kanusteg betreut. Hochwassersichere Fundamente für die Verankerung waren eine Pflichtaufgabe. Zwei Baumfällungen mussten hierfür genehmigt werden, berichtete Seelisch. Der eigentliche Projektleiter Patrick Pauli sprach von „einer letzten Perle der Kette“, die jetzt eingeweiht wurde. Bei allem sei „etwas größer gedacht worden“, zeigte sich Pauli zuversichtlich, dass das Erfolgsprojekt Landschaftspark Rhein grenzübergreifend nachhaltig ist. Die EU hat sich mit beträchtlichen Fördergeldern beteiligt, die Stadt Wehr musste nur „gut 100.000 Euro am Rhein investieren“, sagte Bürgermeister Michael Thater.

Das Projekt

Die Internationale Bauausstellung IBA Basel 2020: Unter dem Motto „Gemeinsam über Grenzen wachsen“ wurden seit 2010 im trinationalen Gebiet um Basel rund 40 Projekte für eine gemeinsame und nachhaltige Entwicklung gesucht und umgesetzt. Neben dem „Rheinuferweg extended“ mit dem neuen Aussichtsturm gehörte auch der neue Kanusteg dazu.