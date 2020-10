von Michael Gottstein

Die Corona-Krise, die Landesheimbauverordnung und die Neubauprojekte haben den Diakonieverein Wehr-Öflingen, die Mitarbeiter des Hauses der Diakonie und natürlich auch die Bewohner „aufs Äußerste gefordert“, wie der Vereinsvorsitzende Rainer Kaskel in der Hauptversammlung am Donnerstagabend erklärte. Doch alle Akteure haben die diversen Prüfungen bestanden, so dass er eine positive Bilanz zog und ihnen herzlich dankte. Auf die Corona-Krise im Frühjahr reagierte das Haus der Diakonie mit strengen Kontaktregelungen und der Schließung der Werkstatt sowie der Tagesstätte im Hause Dietrich Bonhoeffer; deren Mitarbeiter wurden den Wohngruppen zugeteilt.

Konsequentes Vorgehen

Das konsequente Vorgehen zahlte sich aus, denn alle 82 Bewohner und 94 Mitarbeiter blieben von dem Virus verschont. Im August wurden die Auflagen gelockert, so dass die Bewohner seither wieder zur Arbeit in die Werkstatt und in das Haus Bonhoeffer gehen. „Es war nicht ganz einfach, aber keiner unserer Bewohner hat mit emotionalen Ausbrüchen auf die ungewohnte Situation reagiert“, berichtete Heimleiterin Ulla Krug.

Laut Landesheimbauverordnung müssen die Bewohner in Einzelzimmern mit einer Mindestgröße von 14 Quadratmetern untergebracht werden. Infolgedessen müssen 42 Wohneinheiten neu geschaffen werden. Das neue Wohnheim Kreuzmatt mit 24 Plätzen war im Januar dieses Jahres bezugsfertig, so dass die Bewohner der Außenwohngruppen im Hause Wunderlich und im Hause Carola dorthin umzogen. Diese beiden Häuser an der Paul-Gräb-Straße, gegenüber dem Haupthaus, hätte man laut Verordnung umbauen müssen.

Weil dies aus statischen Gründen nicht möglich war, wurden sie abgerissen und durch einen dreistöckigen Neubau ersetzt, der 18 Bewohnern Platz bieten wird. Der Rohbau steht bereits, und der Stellvertretende Vorsitzende Siegfried Tröndle rechnet mit der endgültigen Fertigstellung bis August oder September 2021. Die Gesamtkosten für diesen Ersatzneubau liegen bei gut drei Millionen Euro. „Wir haben über Jahre hinweg Gelder angesammelt, weil wir wussten, dass diese Umbauten auf uns zukommen“, erklärte Rainer Kaskel. Der Kommunalverband Jugend und Soziales steuert 745.000 Euro, die „Aktion Mensch“ 110.000 Euro bei, und die Fremdfinanzierung beträgt 1,26 Millionen.

Der Diakonieverein fördert den Neubau mit 370.000 Euro, die er von der Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung erhalten hatte. Auch Anne-Sophie Mutter unterstützte das Haus mit ihrem Benefizkonzert. Kassierer Wolfgang Kemmerling konnte der Versammlung eine solide Finanzlage vermelden. Das Haus der Diakonie verzeichnet Erträge von 4,2 Millionen Euro und eine volle Belegung. Mit rund 75 Prozent bilden die Personalkosten den größten Ausgabeposten. Die Treuhandstelle des Diakonischen Werks Karlsruhe bestätigte den Jahresabschluss uneingeschränkt. Im Investitionshaushalt 2019 waren 1,4 Millionen Euro für den Neubau Kreuzmatt eingestellt, in diesem Jahr werden dafür weitere 640.000 Euro abgerechnet. Für den Ersatzneubau an der Paul-Gräb-Straße wurden im vergangenen Jahr 135.000 Euro ausgegeben, in den aktuellen Investitionshaushalt sind 1,6 Millionen Euro eingestellt.

Auch die schönen Seiten des Lebens kamen nicht zu kurz: Die Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung förderte zahlreiche Projekte wie die Bewohnerzeitung und das Hausorchester, und der Verein Kunst und Diakonie veranstaltete, sehr zur Freude der Bewohner, mehrere Kunstaktionstage.