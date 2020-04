von sk

Das Lahmlegen der Vereinswelt wegen Covid-19 hat den Akkordeon Verein Wehr unvorbereitet getroffen. Auf einen Schlag wurden die Proben der zwei Orchester, Konzerte und die komplette Ausbildung der 80 Schüler auf Eis gelegt. Die Folgezeit war geprägt von der Unsicherheit in einer sich ständig verändernden Lage. Die Schüler sollten gehalten werden und die selbständig tätigen vier Ausbilder und Dirigenten finanziell am Leben gehalten werden. Auch die finanzielle Situation des Vereins war ein Thema. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Nach sechs Wochen zieht der Verein das Resümee, dass 85 Prozent der Schüler erfolgreich über Skype unterrichtet werden. Der Verein hat gemeinsam mit dem Staat finanzielle Lösungen gefunden, die den Ausbildern und Dirigenten die Übergangszeit möglich machten. Die Lage sei somit stabil.

Auf Basis dieser Situation hat sich ein „Online-Education-Team“ gebildet, das die Lösungen für die Notsituation nun aus der Sicht der Chance betrachten soll. Geplant sind in den nächsten vier Wochen zwei neue Angebote für die Ausbildung. Zunächst will der Verein eine virtuelle Klasse mit vier Schülern erstellen, die zukünftig kontinuierlich über Internet als Gruppe ausgebildet wird. Die Instrumente für zu Hause stelle der Verein. Für den Unterricht werde ein kleiner Beitrag verlangt. Die Vorteile lägen auf der Hand. Für nicht mobile Eltern sei ein bezahlbarer Unterricht ohne Fahrtaufwand möglich. Interessenten für dieses Projekt können sich bis 15. Mai unter der Telefonnummer 07762/42 88 oder per E-Mail (kids@akonima.de) melden.

Neue Angebote

Gegen Ende des Jahres startet der Verein mit einem Online-Lehrgang, ebenfalls für Akkordeon, an dem man wöchentlich an einer standardisierten Akkordeonlektion teilnehmen kann. Die studierten Ausbilder vermitteln Wissen über Spieltechnik, Notenlehre, Spielgefühl, Improvisation und so weiter, informiert der Verein.