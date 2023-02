Die erste Ausbildungsmesse in Wehr öffnet am 11. März ihre Pforten. Unter dem Motto „Gemeinsam in die Zukunft“ veranstalten die Servicegemeinschaft Wehr, die Stadtverwaltung Wehr, die Realschule Wehr, die Agentur für Arbeit und die IHK am Samstag, 11. März, von 10 bis 14 Uhr in der Stadthalle Wehr einen Berufsorientierungstag für Schüler und Wehrer Unternehmen.

Messe in der Stadthalle

Bei der Ausstellungsmesse in der Stadthalle stellen sich Ausbildungsbetriebe aus Wehr und Umgebung dem Publikum vor. Die Realschule Wehr mobilisiert dafür im Rahmen ihres Berufsorientierungstages ihre Abschlussklassen sowie die weiteren Klassen der Oberstufe. Auch für das leibliche Wohl wird durch die Schule gesorgt.

Schülerinnen und Schüler können sich über mögliche Praktikums- und Ausbildungsplätze informieren und gegebenenfalls schon erste Gespräche mit ihren zukünftigen Arbeitgebern führen. Weitere Schulen Rund um Wehr werden ebenfalls eingeladen, ihre Abschlussklassen über diese Informationsveranstaltung zu informieren.

Gegen Fachkräftemangel

So möchte die Servicegemeinschaft Wehr zusammen mit ihren Partnern dem drohenden Fachkräftemangel entgegenwirken sowie den Schülerinnen und Schülern einen leichteren Zugang zu einer Ausbildungsstelle oder einem Praktikumsplatz ermöglichen.

Firmen, die mit einem Infostand bei der Ausbildungsmesse in der Stadthalle teilnehmen möchten, können sich an die Tourist-Info Wehr wenden, die per E-Mail (tourist-info@wehr.de) zu erreichen ist.