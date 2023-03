Beim Angelsportverein (ASV) gehen Hauptversammlungen immer lang. Zwischen Geschäftsbericht und fischereirechtlichen Vorgaben sind die Neuerungen erklärungsbedürftig. Wehra, Hasel, Stausee und das Wehrer Rheinlos sind turnusgemäß nach zwölf Jahren wieder mit einer Neuverpachtung an den ASV gegangen. Der Fischverkauf an Karfreitag findet wie gewohnt statt. ASV-Vorsitzender Winfried Eckert kündigt seine letzte Amtszeit an.

Angeln im Verein hat den Gewässerschutz immer als große Pflichtaufgabe mit im Gepäck. Hegen und Pflegen stehen gleichermaßen im Vordergrund – die Ruhe beim Angeln suchen oder sich der sportliche Herausforderung beim Fliegenfischen stellen sind nur eine Seite der Medaille. Die Hasel hat sich als Gewässer wieder nach der verheerenden Einleitung eines Holzschutzmittels nach vier Jahren erholt und wird in diesem Jahr wieder vereinsintern befischt. Gleiches bei der Wehra. „Befischung mit Bedacht“, Eckert sagt klare Worte.

Die ASV-Mitglieder sind Profis und haben das Sensibelchen Wehra immer mit Argusaugen im Visier. Rund 12.000 Kubikmeter Sediment ist bei der Sanierung des Stausees unglücklicherweise 2021 ausgetreten. „Die Feinsedimentfrachten sind mittlerweile zum Großteil aus der Wehra in den Rhein verfrachtet“, bestätigte Eckert die ­Erkenntnisse der Angler. Genügend Futter für die Zielfische ist wieder vorhanden, mit neuem Fischbesatz wird begonnen. Und „der Fischbestand scheint sich zu erholen“, einzig die Leckerei an Flusskrebsen ist im Vergleich zu früheren Ausbeuten „noch minimal“, sagte Eckert. Auf den Monitoringbericht eines Gutachterbüros muss nicht mehr lange gewartet werden. Ende des Monats liege dieser bei den Behörden auf den Schreibtischen. Kein Argwohn gegenüber der Schluchseewerk AG ist da, die Angler ziehen an der gemeinsamen Schnur mit. Schließlich werden die Verbesserungen am Stausee und der Wehra als großes Ganzes angesehen.

Der Stausee bleibt für Angler weiterhin gesperrt. Noch steht die Aufzucht im Vordergrund. Der Rückbesatz aus der Halterung in Niederdossenbach war extrem verlustreich. „Massiver Einfall von Kormoranen, Lauben ein Totalausfall, Rotaugen stark dezimiert, beim Barsch oder Brachsen ebenso herbe Verluste“, hielt Eckert fest. Erst wenn die Futterfischpyramide zu hundert Prozent steht, werde mit den Raubfischen angefangen. Die Mitglieder waren da uneinheitlich in ihrer Meinung, Hecht oder Zander, vielleicht doch wieder beide aber zumindest wird bei den Karpfen noch etwas gewartet. Auch die fressen den Fischlaich. Gewässerwart Andreas Schmitz gab zusätzlich einiges zu bedenken. „Die Temperaturerhöhung ist im Durchschnitt um ein Grad höher“, nicht so sehr im Staubecken, aber das Gesamtgefüge mit den kleinen Nebenflüssen und den Starkregeneinträgen mache die Nachzucht nicht einfach, so Schmitz. Die Trockenphasen an den Fließgewässern sind Realität, der Fischbestand selektiert sich.

Bürgermeister Michael Thater erklärte auch die städtischen Maßnahmen rund um die Gewässer. Die Eschen mussten weichen, pilzkrank und eine echte Gefahr. Für die Beschattung der Gewässer sieht Thater die Naturverjüngung als besten Weg an. Auch bei den Maßnahmen in der Wehra sieht das Stadtoberhaupt zusammen mit den Anglern einige Baustellen als nötig an. Weg von den natürlichen langen Flachwasserbereichen, auflockern mit Findlingen und nötigenfalls auch wie an der unteren Wehra mit der Umgestaltung starten.

Die Hauptversammlung war auch eine Arbeitssitzung. Die neuen Jugendwarte Fabian Hankel, Niclas und Patrick Ruch bringen frischen Wind rein. Sie setzten auf die Änderungen im Verband. Kindern ab sieben Jahren sollen bald wieder fischen dürfen. Auch die Bootsfischer sollen in Brennet am Rhein wieder wie gewohnt die Slipanlage nutzen können, Thater und Eckert streben da eine neue Lösung an. Im Jahresablauf sind die Angler noch im Jubiläumsmodus: Das traditionelle Fischerfest im Juni firmiert als 50+2 Fest. Das interne Festbankett davor wird gleichzeitig als Ehrungsfest stattfinden. Siggi Goldmann und Hans Oldenburg sind dann auch ein halbes Jahrhundert im ASV.

Winni Eckert bleibt weiter erster Vorsitzender des Angelsportvereins, Michael Groß arbeitet sich im Vorstand schon mal kollegial ein.