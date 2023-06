Bei der ersten Jahreshauptversammlung des St. Elisabethvereins Wehr und Öflingen unter der neuen Leitung von Gerhard Hierholzer kamen am Montag einige Neuerungen in 2023 zur Sprache. So findet erstmals ein Seminar „Letzte Hilfe“ in Wehr statt. Gleichzeitig werden die Annehmlichkeiten rund um die Tagespflege in Öflingen gefördert.

Gemeinsam mit dem Verein Miteinander-Füreinander wird ab Juli Eli‘s Plauderecke gestartet, ein Gesprächsangebot für pflegende Angehörige. Damit soll in der Tagespflege der Caritas der Gedankenaustausch gefördert und ein neues Netzwerk geknüpft werden. Die Initiatorin Susanne Fricker stellte das Angebot vor. Hierholzer hatte bereits bei der Konzeption die Mitwirkung des St. Elisabethverein zugesichert.

Im Gegenzug organisiert der St. Elisabethverein das Seminar zur „Letzten Hilfe“ mit Einbeziehung des partnerschaftlichen Freundesvereins. Das Thema „Letzte Hilfe“ richtet sich nicht nur an Angehörige. Sich selber mit der Situation frühzeitig auseinanderzusetzen, wenn es dem Ende zugeht, hat einen neuen Charakter bekommen. Im ganzen Landkreis wurde das bewährte Konzept von Seiten des ambulanten Hospizdienstes aufgegriffen. Dorothea Flaig stellte den Ablaufplan für Oktober der Wehrer Öffentlichkeit vor.

Die Mischung zwischen praktischer Hilfe und finanzieller Unterstützung sind ein Wesensmerkmal des St. Elisabethvereins. Es wurden unter anderem Hochbeete für die neuen Wohnhäuser der Diakonie in der Kreuzmatt errichtet. Die Schulen traten mit Hilfsgesuchen an den Verein heran. Erstmalig hat der Verein die Defizitkosten für den Wehrer Mittagstisch übernommen. Der Verein übernimmt weiter für die Vereinsmitglieder teilweise die Zuzahlungskosten im Pflegefall. Das das Pflegeheim der Bürgerstiftung bei den Hilfen nicht außen vor bleibt, dafür dankte Bürgermeister Michael Thater.