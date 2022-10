von Maria Schlageter

Wer weiß, was „en Hoser isch“, und dass „ä Chratte keini Zaine isch“, und dass „ma uf de Trieler lüttere cha“ – die- oder derjenige dürfte sich am vergangenen Mittwochabend in der Wehrer Stadthalle äußerst wohlgefühlt haben. Gefeiert wurde dort nichts Geringeres als das, was die Ur-Wehrer in ihrem Herzen ausmacht: Ihr Wäärerdütsch.

Der Abend fand im Rahmen des Projekts „Rettet das Wäärerdütsch“ statt, das von Reinhard Valenta und Günter Kramer während der Corona initiiert worden war. Anstoß gab das Wörterbuch von Bruno Schäuble. Darin sammelte dieser Tausende von Begriffen und Hunderte Sprichwörter, wie es sie im Wehrer Alemannisch gibt. Oder besser: gab. Denn Sprache ist im stetigen Wandel und kaum einer spricht so, wie es die eigenen Großeltern noch getan haben.

Damit das Wäärerdütsch in seiner Akzentuierung, seiner Lexik und in seinem Sprachgebrauch nicht verloren geht, wurde es nun von 36 Sprecherinnen und Sprechern per Tonaufnahmen „gerettet“. Im improvisierten Studio nahmen „Wäärer native speakers“ nach alphabethischer Reihenfolge Wort für Wort, Eintrag für Eintrag auf. „Das ist ein großer Wurf. Es gibt kaum eine Parallele zu diesem Projekt“, sagte Rainhard Valenta oder wie es Günter Kramer in Wäärerdütsch auf den Punkt brachte: „E saugueti Idee.“ Das Ergebnis kann sich nun hören lassen. Bei dem vorgestrigen Anlass konnte man sich davon auch live überzeugen: Neun Wäärerdütschi präsentierten eine Reihe von Redewendungen, die mal lustig, sehr oft derb aber immer original wäärerdütsch dargeboten wurden.

Die auditive Speicherung des Wörterbuchs ist aber erst der Anfang. Die Tonaufnahmen werden über die Stadt erhältlich sein, und auch das Wörterbuch selbst soll digital neu aufgelegt werden. Im Stadtmuseum wird das Wäärerdütsch darüber hinaus seinen festen Platz bekommen. Und das nicht nur aus sprachhistorischer, sondern auch aus lyrischer Sicht: Texte der Wehrer Mundart-Dichterin Gertrud Böhler sollen das groß angelegte Projekt erweitern. Mit ihrem Anliegen fördern Reinhard Valenta und Günter Kramer die Wehrer Erinnerungskultur, die Dialekt als einen wesentlichen Bestandteil von Identität versteht. Zugleich machen die beiden das hiesige Alemannisch denjenigen zugänglich, die dessen nicht so mächtig sind. Denn auch „Zuezogeni“ oder jüngere Generationen können profitieren und gleich damit beginnen zu lernen: „Hoser“ ist ein Schulranzen, „Chratte“ und „Zaine“ wäre aus standarddeutscher Perspektive wohl immer ein geflochtener Korb und „Trieler“ meint das Lätzchen.

Das Wäärerdütsche Wörterbuch: Bruno Schäuble war ein in Freiburg ansässiger Arzt, der aus Wehr stammte. Als Hobby-Linguist verfasste er das Wehrer Alemannisch. 2002 wurde das Wörterbuch vom Gemeinderat bezuschusst und veröffentlicht. Da es keine genauen Angaben zur Aussprache nach dem internationalen phonetischen Alphabet gibt, drohte dieses Wissen verloren zu gehen. Auf Anregung von Reinhard Valenta und Günter Kramer wurde das Wörterbuch zwischen 2020 und 2021 von Wehrern im Alter von 21 bis 92 Jahren als Audiodatei aufgenommen.