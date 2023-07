Der Verein Familienzentrum Wehr muss Nachsitzen. Der Grund: In der jüngsten Hauptversammlung konnte kein neuer Vorstand gefunden werden. Noch vor den Ferien will man einen neuen Versuch wagen. Bis dahin wird die Vorsitzende Jana Weis die Amtsgeschäfte kommissarisch führen. Kommt man dann erneut zu keinem Resultat, droht dem jungen Verein die Auflösung. Darauf wies Bürgermeister Michael Thater die versammelten Mitglieder in der Hauptversammlung am Donnerstag hin.

Verein gründete sich 2019

Mit der Einweihung des Familienzentrums hatte sich der gleichnamige Verein 2019 gegründet. Der in der Georg-Kerner-Straße heimische Trägerverein hatte einen schwierigen Start. Gleich musste den Kindern des Seebodenkindergartens Quartier gewährt werden. Hatten diese doch durch einen Großbrand ihren Hort verloren.

Dieser Lösung folgte die Corona-Pandemie mit Lockdown, was die Aufnahme der Vereinsarbeit schier unmöglich machte – mit eingeschlossen näheres Kennenlernen und rege Kommunikation der Mitglieder. Vieles lief auf Sparflamme ab.

Erst nach der Aufhebung der Beschränkungen gelangte der Verein in ruhigeres Fahrwasser. Die Abwicklung der vorgesehenen Arbeit und die Durchführung der geplanten Termine konnten endlich in Angriff genommen werden. Was geplant war, fand statt, so Schriftführerin Annika Lang. Und die Liste wurde lang: Öffentlichkeitsarbeit beim Tag der offenen Tür im Kindergarten „Bündtenfeld“, Teilnahme am Eröffnungsfest des Kindergarten Seeboden, Infostände und Familientage.

Zahlreiche Angbote

Arbeitsgruppen trafen sich zum Kürbisschnitzen oder Adventskranzbinden. Es gab Angebote von Kooperationspartnern wie Yoga Kurse, FitDankBaby und Kinderkochkurse sowie musikalische Früherziehung. Das Familienzentrum lädt zu „Offenen Treffen“ mit dem Babycafé im ersten Lebensjahr, das Zwergencafé für Ein- bis Dreijährige und das Jedermann-Café für Jung und Alt, mit oder ohne Kinder ein.

Einen erfreulichen Kassenbericht gab Rechner Sven Finkbeiner. Ein geringes Anfangskapital konnte in der kurzen Zeit des Vereinsbestehens durch Erlöse aus Kuchenverkäufen, Fördergelder, Zuschüsse und Spenden zu einem beachtlichen finanziellen Polster gesteigert werden.

Weil es bei der letzten Hauptversammlung versäumt worden war, Kassenprüfer zu wählen, hatten Pia Asal und Sarah Metzger von der Stadtverwaltung die Finanzkontrolle im Auftrag durchgeführt. Der schriftliche Ergebnisbericht bescheinigte einwandfreie Kassenführung.

Diesen Vorgang wertete ein Mitglied als Verstoß gegen die Satzung und löste eine heftige Diskussion aus. Bürgermeister Thater sorgte mit sachlicher Aufklärung für Beruhigung. Wegen des Rücktritts verschiedener Amtsträger noch vor Ablauf der Wahlfrist, mussten im Herbst in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Personen nachnominiert werden. Durch die Interimslösung geriet der Verein ins Wanken. Bemängelt wurden mangelnde Kommunikation und Transparenz.