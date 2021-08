von Hansjörg Bader

Mit Beginn der großen Ferien trat beim Tischtennisclub (TTC) Wehr das obligatorische Sommerprogramm in Kraft. In den sechs Wochen bis Wiederbeginn des Hallentrainings treffen sich die Aktiven des Vereins ausschließlich in frischer Luft zu Sport, Spiel und Unterhaltung. Die Sportler und Sportlerinnen sollen sich auch während der Trainingspause begegnen und fit halten können.

Corona bedingt waren über Wochen und Monate engere Kontakte nicht möglich gewesen. Trotzdem kam es zu kleineren sportlichen Treffs. Nicht ausfallen ließ der Club zum Beispiel die diesjährigen Vereinsmeisterschaften.

Unter strengen Auflagen

Die Vereinsmeisterschaften fanden unter strengen Pandemie-Auflagen statt. Anstatt in der Halle wurde Tischtennis im Freien und an ungewohnten Spielorten gespielt. Alle Durchgänge fanden an Tischtennisplatten in örtlichen Freizeiteinrichtungen, wie Hallen- und Schulplätzen statt.

Auf diese Art ein Clubwettbewerb zu entscheiden, hat es in der nunmehr 68-jährigen Vereinsgeschichte noch nie gegeben. So gut dieses Outdoor-Turnier den Teilnehmern auch gefallen hat, so wünschen sich doch alle wieder baldige Normalität herbei. Über sieben Monate konnten die TT-Sportler nicht mehr in gewohnter Umgebung trainieren und spielen. Da war es gut einen Wettbewerb wie die Vereinsmeisterschaften angeboten zu bekommen.

Spieler messen ihre Kräfte

An mehreren Spieltagen maßen ein Dutzend Aktive ihre sportlichen Kräfte in ungewöhnlicher Umgebung und an von diesen nicht wirklich geliebten Spieltischen. Beton- und Kunststoffplatten sowie ständig wechselnde Windverhältnisse sind nicht eben gute Begleiter des Hallensportes Tischtennis. Man nahm das Ungewöhnliche auf sich und machte das beste aus der Situation.

Gespielt wurde in zwei Gruppen. Die jeweils zwei Ersten bestritten die Finalrunde, die beiden Besten das Endspiel. Und in diesem standen sich Kai Steininger und David Bader gegenüber. Zwei Spieler, die die Spitze der dritten Clubmannschaft bilden. Steininger, wie der sichere Sieger aussehend, vergab eine 2:0-Führung und musste sich am Ende Bader mit 2:4 geschlagen geben.

Beide Finalisten profitierten von der Punktetabelle, die der DTTB über die Leistungen jedes gemeldeten Spielers/Spielerin führt. Bevor mit dem obligatorischen Speckbrett-Turnier zum Abschluss der durch Corona verkürzten Hallensaison 2020/21 ins Sommerprogramm gestartet wurde, ehrte Club-Vorsitzender Hans-Peter Kima die Sieger der Vereinsmeisterschaften und des Speckbrett-Turniers David Bader sowie Mirko Kima.