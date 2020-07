von Justus Obermeyer justus.obermeyer@suedkurier.de

Bauland ist am gesamten Hochrhein knapp, auch in Wehr: Schon über zwei Jahre ist es her, dass hier die letzten verfügbaren städtische Wohnbauflächen vermarktet werden konnten. Das war seinerzeit im Öflinger Baugebiet Breit II. Für die dortigen 36 Bauplätze gab es über 100 Bewerber. Die Nachfrage nach Bauland ist angesichts der Niedrigzinsphase nach wie vor ungebrochen. Doch der Versuch der Stadt im Jahr 2019, südlich des Enkendorfs das drei Hektar Große Baugebiet Habiken voranzubringen, scheiterten bislang.

Auf der Suche nach neuem Bauland ist die Stadt nun fündig geworden: Südlich des Wohngebiets Hölzle hat die Stadt bereits mehrere Grundstücke gekauft, die nun zu einem Baugebiet entwickelt werden sollen. Dies bestätigt Bürgermeister Michael Thater auf Nachfrage unserer Zeitung. „Ein Teil der Fläche war bereits in unserem Besitz, nun haben wir einige Grundstücke dazu gekauft“, so Thater. Insgesamt stünde nun etwa ein Hektar Fläche zur Verfügung. Die Fläche liegt am Südhang des Hölzle, zwischen Eichenweg und Ziegbach.

Die Stadt strebt in diesem Bereich eine Bebauung ausschließlich mit Einfamilienhäusern an. Dies entspricht im Wesentlichen auch der Bebauung des bisherigen Hölzle, das in den 60er-Jahren vornehmlich für die leitendenen Angestellten der Ciba-Geigy angelegt wurde und damals als Bungalow- und Villenviertel galt. Ganz so großzügig soll es im Neubaugebiet aber nicht werden: Wie auf der Großen Zelg oder im Breit II rechnet Thater mit einer Grundstücksfläche von 500 Quadratmeter pro Einfamilienhaus. Denn die Hauptzielgruppe für den städtischen Wohnungsbau bleibt junge Familien, für die die Grundstücke bezahlbar bleiben sollen. Insgesamt könnten etwa 15 Häuser entstehen, durch die Hanglage und die daraus resultierende schwierige Erschließung fällt eine etwas größere Fläche weg.

Die Erschließung des Baugebietes soll – wie bei den größeren Baugebieten in der jüngeren Vergangenheit auch – durch einen Erschließungsträger abgewickelt werden. Wie Bürgermeister Thater sagt, wurde vom Wehrer Gemeinderat bereits in nicht-öffentlicher Sitzung ein Auftrag an die Kommunalentwicklung (KE) erteilt, eine Tochter der Landesbank Baden-Württemberg. Noch vor den Sommerferien soll sich der Gemeinderat auch öffentlich mit dem Thema auseinandersetzen, so Thater.

Mit dem Zukauf privater Flächen fällt der Zuwachs fürs Hölzle größer aus, als es noch vor 15 Jahren bei der Erstellung des Flächennutzungsplans absehbar war. Dort ist nur von Bauland für zwei bis drei Einfamilienhäuser die Rede, die durch Grundstücksarrondierungen ermöglicht werden sollen.

