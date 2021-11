Rund eine halbe Million Euro steckt die Stadt Wehr in diesem Jahr ins Hallenbad, fast doppelt so viel wie eigentlich geplant. Bei den Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage war festgestellt worden, dass auch die Verkabelung teilweise brüchig und sogar durchgeschmort war. Auch die Deckenverkleidung war stärker verschlissen als erwartet. Dass diese Arbeiten nicht auf die lange Bank geschoben werden konnten, stand außer Frage. „Es war klar: Wir nutzen die Schließzeiten des Hallenbades optimal aus“, erklärte Bürgermeister Michael Thater bei der Begehung der Baustelle durch den Bau- und Umweltausschuss am Montagabend. Finanziell unterstützt wurde die Sanierung durch stattliche eine Spende des Hallenbad Fördervereins in Höhe von 25.000 Euro.

„Es ist die zweitgrößte aktuelle Hochbaumaßnahme der Stadt“ verdeutlichte Bürgermeister Michael Thater den Stellenwert der Sanierungsmaßnahme. Gleichzeitig ist es „eine der größeren Investitionen ins Hallenbad in den vergangenen 20 Jahren“. Statt einer größeren Sanierung wurden die vielen kleinen Erneuerungsmaßnahmen auf mehrere Jahre gestreckt, um den Erhalt des Bades zu sichern. Die jetzige Investition sei deshalb „ein klares Signal, dass wir das Hallenbad weiterbetreiben wollen“, so Thater – ganz ohne Einschränkung wollte er dieses „klare Signal“ aber auch nicht stehen lassen – „so lange wir es uns finanziell leisten können.“

Beim Ortstermin am Montagabend konnten sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses ein Bild von den Arbeiten und konnten dabei auch einen Blick hinter die Kulissen des Bäderbetriebs werfen. Tatsächlich hat sich hier viel verändert. Auffälligste Neuerung: Die große Lüftungsanlage, die die über 40 Jahre alte Anlage ersetzt. „Das ist ein top Anlage“, zeigte sich Betriebsleiterin Susanne Dede begeistert und überzeugte die Gemeinderäte, dass das ausgegebene Geld gut investiert ist. Im Vergleich zu ihren Vorgänger spart die Lüftung durch eine Wärmerückgewinnung sogar Energie. Und auch die Luftfilter sind auf dem aktuellen Stand der Technik: „Mit Blick auf die Corona-Pandemie haben wir uns für einen besseren Filter entschieden“, so Markus Schilloks, im Stadtbauamt für die Sanierungsmaßnahme verantwortlich. Ein Großteil von Bakterien und Viren könne damit ausgefiltert werden, damit sei das Bad auch nach den neusten Vorgaben nutzbar.

Für die Badegäste wird die augenfälligste Neuerung die neue LED-Beleuchtung und die neu geflieste Rückwand in der Schwimmhalle sein. Die alte Fliesenwand – ein Kunstwerk des Architekten Hermfried Richter aus den 70er-Jahren – war sprichwörtlich von der Wand gefallen. Die neue Wand ist nun heller und könnte bei Veranstaltungen auch als Projektionsfläche genutzt werden.

Die Wiedereröffnung des Bades ist nun für den Neujahrstag vorgesehen – und von Baustellenseite spricht nichts dagegen. Im Schwimmbecken wurde sogar schon wieder Wasser eingelassen – um die neue Lüftungsanlage auf die realen Bedingungen einzustellen. „Wir öffnen am 1.1.22 um 11.22 Uhr“, so die Idee von Schwimmmeisterin Susanne Dede. Ob der Hallenbad Förderverein zu diesem Anlass wieder eines seiner legendären „Hallenbad-Brunches“ anbieten kann, hängt wohl noch von der Infektionslage und den dann geltenden Corona-Regeln ab.

