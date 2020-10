Die Vorbereitungen für die Sanierung des Wehrabeckens laufen: Von April bis Oktober nächsten Jahres will die Schluchseewerk AG als Betreiber des Kavernenkraftwerks Wehr den Stausee vollständig entleeren. Seit der Inbetriebnahme des Kraftwerks im Jahr 1976 ist es die erste Sanierung des Beckens, nachdem in den Jahren 2008 bis 2012 bereits das Hornbergbecken sowie die Maschinensätze in der Kaverne modernisiert wurden. Am kommenden Dienstag wird das Schluchseewerk die Maßnahme im Gemeinderat vorstellen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird die Stadt eine Stellungnahme abgeben.

Saniert werden sollen alle Teile, die unter der Wasseroberfläche liegen. Dazu zählt die Betoninstandsetzung aller wasserberührenden Bereiche sowie die Asphaltbetonsanierung des Wehradamms. Dabei wird der Damm auf ein zweilagiges Dichtsystem erweitert. Der Damm selbst ist bereits vor einigen Jahren saniert worden. Am Ein- und Auslaufbauwerk des Unterwasserstollens wird der Korrosionsschutz an den Teilen erneuert, die Stahl oder Stahlbeton enthalten.

Wie Schluchseewerk-Pressesprecher Peter Steinbeck erläutert, wird als erste sichtbare Maßnahme ein Textilschlauch entlang der Landesstraße verlegt. Dieser führt vom Wehrabecken bis zur Wiese nördlich des Vereinsgeländes des Schäferhundevereins. Hier sollen die Sedimente zwischengelagert werden, die sich im Laufe der Jahre am Boden des Wehrabeckens angesammelt haben. Diese Sedimente haben sich zu einem idealen Lebensraum und Laichplatz mancher Fischart entwickelt. Nach Ende der Sanierungsarbeiten soll das Material im Sinne der Gewässerökologie wieder ins Becken eingebracht werden – vorausgesetzt in einer Analyse wird die Unschädlichkeit nachgewiesen. Insgesamt rechnen die Planer mit rund 30.000 Kubikmeter Material, die zwischengelagert werden müssen – müssten sie entsorgt werden, wären wohl 1750 Lastwagenfahrten notwendig.

So ähnlich könnte es im kommenden Jahr wieder aussehen: Das Wehrabecken beim Bau vor fast 50 Jahren. Gut zu erkennen ist das frühere Flussbett der Wehra. Bild: Schluchseewerk AG | Bild: Schluchseewerk AG

Für die Fische im Wehrabecken – vor allem Karpfen, aber auch Hechte, Zander, Rotaugen und Bachforellen – sieht es nicht gut aus: Ursprünglich war versucht worden, sie für die Dauer der Sanierungsarbeiten umzusiedeln. Dies gelinge nur teilweise, erklärt nun Peter Steinbeck, der die enge Abstimmung des Unternehmens mit dem Angelsportverein und der Fischereiaufsicht im Regierungspräsidium betont. Als vor rund zehn Jahren das Hornbergbecken abgelassen wurde, wurden etwa vier Tonnen Fische unter Federführung eines Berufsfischers abgefischt und im Wehrabecken wieder ausgesetzt. Umgekehrt ist das aber bei der Revision der Wehratalsperre nicht möglich. „Im Hornbergbecken würden die Fische verhungern, denn ohne die Pumpleistung kämen keine neuen Nährstoffe ins Becken“, so Steinbeck. Auch eine vorübergehende Umsiedlung in andere Seen wäre schwierig, da durch einen solchen Eingriff das dortige ökologische Gleichgewicht ins Wanken geraten könnte. Der Angelsportverein wollte gestern noch keine Stellungnahme zu dem Sanierungsprojekt abgeben.

Das Wasser des Wehrabeckens wird nicht einfach abgelassen, sondern für die Dauer der Arbeiten im Oberbecken, dem Hornbergbecken, „geparkt“. Denn wassertechnisch ist das Kavernenkraftwerk ein geschlossenes System. Allerdings passt nicht das gesamte Fassungsvermögen des Wehrabeckens ins Hornbergbecken. Deshalb muss ein Teil des Wassers über die Wehra abfließen, was für einige Tage zu einem erhöhten Wasserstand führt – allerdings nur im Flussbett. Nach Ende der Sanierungsarbeiten wird das Becken im Gegenzug wieder mit Wehrawasser gefüllt – eine Mindestwassermenge wird aber jederzeit an den Unterlauf der Wehra abgegeben.

