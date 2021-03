von sk

Aufgrund der Pandemiefinden in Wehr bis zum 28. März

(einschließlich) keine Präsenzgottesdienste statt. So hat es der Kirchengemeinderat entschieden. Am Karfreitag und Ostersonntag wird Pfarrer Peter Hasenbrink jeweils um 10 Uhr in der

Friedenskirche einen Präsenz-Gottesdienst feiern. Dazu lädt die Kirchengemeinde herzlich ein. Dabei gelten folgende Regeln:

Dauer: Die Gottesdienste dauern maximal 30 Minuten.

Die Gottesdienste dauern maximal 30 Minuten. Schutz: Es muss eine medizinische oder FFP2-Maske während des Gottesdienstes getragen werden.

Es muss eine medizinische oder FFP2-Maske während des Gottesdienstes getragen werden. Abstände beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie an den Plätzen gemäß Markierung müssen eingehalten werden.

