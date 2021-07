von Andreas Böhm

Es ist drückend schwül und heiß an diesem Freitagabend in Öflingen. Dennoch sind in der Nähe des Hofladens von Familie Griener in der Mühlenstraße äußerst gut gelaunte Menschen versammelt. Die Rede ist von den Mitgliedern des Musikvereins Öflingen. Sie treffen sich auf einem überdachten Platz nach acht Monaten Zwangspause wieder zur ersten Musikprobe. Die Vorsitzende des MV Öflingen, Ilona Kunzelmann, sucht ihren Sitzplatz im Register: „Wir müssen schauen, ob überhaupt noch was aus dem Instrument herauskommt“, sagt sie und schmunzelt.

Kaum eingerostet

Doch diese Sorge ist unbegründet. Dirigent Rolf Gallmann begrüßt seine Musikanten, die mit dem geforderten Mindestabstand im großen Rund sitzen, freundlich: „Ich habe viele von euch schon ewig nicht mehr gesehen. Der Dirigent ist genauso gespannt auf die erste Probe wie ihr.“ Dann hebt er den Taktstock, zählt ein und die etwa 50 Musiker entlocken ihrem Instrument erste Töne. Gleich das erste, etwas getragene Musikstück hört sich wirklich gut an; fast genauso gut wie vor Corona.

Endlich wieder gemeinsam proben: Diese junge Musikerin genießt das Klarinettenspiel im Kreis der Vereinskameraden beim Musikverein Öflingen. | Bild: Andreas Böhm

Die Ausbildung

Wie Rolf Gallmann berichtet, wurden im vergangenen Sommer pandemiebedingt nur einzelne Proben im Freien abgehalten. Die Jugendausbildung sei voll durchgelaufen, allerdings nicht in Präsenz, sondern im Distanzunterricht. Der MV Öflingen bildet zum Teil über die Jugendmusikschule aus, hat aber auch eigene Ausbilder, erklärt der Dirigent. Der Vorstand blieb im Lockdown via Zoom-Meeting in Kontakt.

Wehr Endlich wieder auf dem Schwebebalken: So meisterte der Turnverein Brennet-Öflingen die Corona-Zwangspause Das könnte Sie auch interessieren

Voller Elan leitete der Dirigent des Musikvereins Öflingen, Rolf Gallmann, die erste Gesamtprobe des Orchesters nach acht Monaten Zwangspause wegen Corona. | Bild: Andreas Böhm

Trotz der langen Pause sind beim MV Öflingen kaum Austritte zu verzeichnen, freut sich die Vorsitzende: „Eigentlich sind alle am Ball geblieben.“ Im vergangenen Jahr hätte der Musikverein ein volles Veranstaltungsprogramm gehabt. Doch wegen Corona war nur wenig möglich: „Wir haben Kirchenmusik in kleiner Besetzung gemacht und sind im letzten Sommer einmal durch Öflingen marschiert“, sagt Ilona Kunzelmann über die Aktivitäten der Musikkapelle trotz Corona.

Der Verein Der Musikverein Öflingen wurde 1895 zunächst als Feuerwehrmusik gegründet. Vorsitzende ist Ilona Kunzelmann. Die musikalische Leitung hat Rolf Gallmann. Das Aktiv-Orchester spielt in der Oberstufe. Zum MV Öflingen gehören auch die Jugendkapelle und das Nachwuchsorchester. Auch musikalische Früherziehung wird im Verein angeboten. Kontakt per E-Mail (info@mvoe.de), weitere Infos finden Sie hier: www.mvoe.de

Schlagzeug und Percussion beim MV Öflingen: endlich mal wieder zeigen, was man drauf hat. | Bild: Andreas Böhm

Das für 2020 geplante Fest zum 125-jährigen Bestehen über vier Tage, verbunden mit dem Verbandsmusikfest, musste ersatzlos gestrichen werden. Bei einer Verschiebung wäre es schwer gewesen, Bands zu bekommen, erklärt die Vorsitzende. Für das Jahr 2022 sind Festlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Jugendkapelle geplant. Ilona Kunzelmann ist froh und dankbar, dass Alexandra und Björn Griener eine Probemöglichkeit auf ihrem Hof anbieten. So ist eine regelmäßige Probenarbeit bis September gewährleistet. Wie es weitergeht, ist unklar. Das Probelokal des Musikvereins ist zu klein, um den geforderten Abstand einzuhalten.

Die Serie Viele Monate herrschte wegen der Corona-Pandemie nahezu Stillstand im Vereinsleben. Nun zeigt sich Licht am Ende des Tunnels und immer mehr Aktivitäten sind möglich. Wir haben bei Vereinen und Institutionen in Wehr und Öflingen nachgefragt, wie sie durch die Coronazeit gekommen sind, wie die Vorbereitungen für den Neustart laufen und was in den kommenden Monaten geplant ist.

Coronakonform mit reichlich Abstand in den Reihen musizierte der MV Öflingen seit acht Monaten erstmals wieder gemeinsam. | Bild: Andreas Böhm

Nachdem die Proben nun wieder anlaufen, hoffen die Mitglieder auf einige Auftritte, damit das Konzertprogramm auch Zuhörer findet. Fest im Terminkalender vermerkt ist schon ein Promenadenkonzert in Bad Säckingen. In Planung ist ein Wochenendausflug im September nach Tirol als Gegenbesuch einer Gastkapelle, die schon in Öflingen aufgespielt hat. „Wir müssen aber erst schauen, ob das überhaupt geht“, sagt Ilona Kunzelmann.