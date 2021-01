von Hansjörg Bader

Das Laienapostolat der Pfarrgemeinde St. Martin hat sich zum Jahresende 2020 aufgelöst. In einem gemeinsam von Stadtpfarrer Matthias Kirner und Leiterin Lieselotte Heß unterzeichneten Schreiben wurden die Mitglieder über diesen Schritt informiert. Gegründet 1959, war diese katholische Organisation sechs Jahrzehnte lang erfolgreich in Pfarrei und Stadt unterwegs.

Nach der Auflösung des Missionskreises Sankt Martin vor fünf Jahren, ereilt jetzt das Laienapostolat das gleiche Schicksal. Abgezeichnet hat sich dessen Ende schon seit Längerem. Die derzeitige Corona-Pandemie spielte dabei keine gravierende Rolle. Zwar konnten schon seit März 2020 keine Versammlungen mehr durchgeführt werden, die Kommunikation zwischen Leitung und Mitgliedern wurde dennoch aufrechterhalten, wenngleich mit Distanz und unter Einhaltung der Hygieneregeln.

Mit dem Laienapostolat ein Bindeglied zwischen Pfarrer und den steigenden Mitgliedern der Pfarrei herzustellen, das war damals der Anspruch, den Pfarrer Hermann Marder bei der Gründung hatte. So wurde die Pfarrei in 45 Wohnbezirke aufgeteilt und ebenso viele Helfer (Laienapostel) berufen. Jeder sollte sein eigenes überschaubares Gebiet haben, um effektiv wirken, betreuen und vermitteln zu können. Der Plan funktionierte, die Helfer waren überall gern gesehene Besucher und Gesprächspartner. Gerne erinnert man sich heute noch an die jährlichen pfarreilichen Altentage, die mit selbst gebackenen Kuchen und Torten vom Laienapostolat versorgt wurden. Weitere vielfältige Aufgaben fielen in die Zuständigkeit der kirchlichen Gruppierung. Dazu zählte die Betreuung der Mitglieder der Hilfswerke Missio und Bonifatiuswerk sowie des Priesterhilfswerkes. Persönlich wurden die Mitgliedsbeiträge eingezogen und regelmäßig die Zeitschriften zugestellt.

Die alljährliche, traditionelle Caritas-Haussammlung wurde vom Laienapostolat organisiert und ausgeführt. Mit Sammellisten gingen die Frauen und Männer von Haus zu Haus, um für Arme und Bedürftige Spenden zu sammeln. Später wurden die Bittbriefe mit Überweisungsträger in die Haushalte gebracht. Durch den persönlichen Einsatz des Laienapostolates wurden gute Spendenergebnisse erzielt. Geld, das für Not vor Ort und Projekte von Caritas International eingesetzt wurde. Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit bildeten dabei das Fundament.

Geschichte des Laienapostolates

Mit Pfarrer Hermann Marder nahm die kirchliche Gruppierung in Wehr im Jahr 1959 ihre Tätigkeit auf. Zeitweise zählte sie rund 100 Mitglieder unter der ersten Leiterin Emmi Büche. Ab 1979 übernahm Pfarrer Gerhard Balles den geistlichen Beistand. Im Jahr 2000 folgte Pfarrer Matthias Kirner. Ihm fiel nun die schwere Aufgabe zu, das Ende der Gruppe einzuleiten, das nicht mehr aufzuhalten war. Überalterung, Krankheiten und Todesfälle ließen das Laienapostolat immer mehr schrumpfen. Eine Nachfolge konnte nicht gefunden werden. Zuletzt betrug die Zahl der Aktiven noch 35.

Seit 1990 stand Lieselotte Heß an der Spitze. Es ist nicht die einzige Aufgabe, die die umtriebige Frau in der Pfarrei St. Martin in Wehr erfüllt. Sie ist Sängerin und Notenwartin im Kirchenchor und auch bei der Hemma-Gruppe überaus aktiv. Bekannt und beliebt sind ihre selbst gestrickten Finken, wenn die Pfarrei Basare veranstaltet.