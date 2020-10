von Jürgen Scharf

Das Klaviertrio Then-Bergh, Yang, Schäfer aus München ist zwar ein namenloses Ensemble, aber ein mit namhaften Solisten besetztes. Denn hier agieren die Instrumente gleichberechtigt, sind individuelle, hochkarätige Musiker zu Gange, die sich gegenseitig inspirieren: ein eingespieltes Trio, wie man zum Saisonauftakt der Schlosskonzertreihe in Wehr hören konnte.

„Verrückte Zeiten“, sagte der Cellist Wen-Sinn Yang, der nicht zum ersten Mal in Wehr war. Er freute sich, wieder ein „richtiges“ Konzert vor „echten“ Menschen zu geben, hat er doch genug von Streaming. Keiner klatscht da. In der Stadthalle war der Applaus hingegen kräftig, trotz reduziertem Publikum. Das Kulturamt wendet einen Trick an: Die leer bleibenden Stühle werden mit Fotos von Prominenten „besetzt“, damit es im Saal nicht so leer aussieht. Saß man auch nicht in Reihe sieben neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (mit Raute) und hatte auch nicht die Ehre, neben 007 Sean Connery einen Platz zu ergattern, war der Abend durch die Interpreten dennoch illuster und das Programm spannend.

Vor allem wegen eines Werks: dem Klaviertrio des Deutsch-Italieners Ermanno Wolf-Ferrari. Eine absolute Entdeckung und eine willkommene Bereicherung des Konzertrepertoires: die Synthese aus deutscher und südländischer Tonsprache. Dieses melodisch nachromantische Werk – lyrisch, mit überschwänglichen Themen und ausladender Klangpracht – interpretierten die drei Gäste vortrefflich, direkt anspringend, mit Frische, tonschön und expressiv. Da ergaben sich große romantische Melodiebögen und musikalische Augenblicke, die sich sinnlich einprägten.

Die Musik des Venezianers und Wahl-Münchners Wolf-Ferrari scheint den Münchnern am Herzen zu liegen; sie erweisen sich als sorgfältige und engagierte Interpreten mit einem feurigen Plädoyer für diese liebenswerte, große, reiche, tiefe und schwärmerische Musik. Wann hat man schon einmal solche beredten Anwälte wie Then-Bergh, Yang und Schäfer (der im Larghetto-Satz noch Glanzlichter am Klavier setzt)? Den witzigen Schluss genießen Musiker wie Zuhörer gleichermaßen.

Termin Das zweite Schlosskonzert am 22. November bestreitet außerplanmäßig das Piano-Duo Anna und Ines Walachowski. Das geplante Konzert des Oberrheinischen Sinfonieorchesters Lörrach musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Zuvor bei Beethovens Kakadu-Variationen und zum Schluss in der großen Musik von Brahms war das klare Geigenspiel von Ilona Then-Bergh ein verlässliches Gewicht, ebenso das einfühlsame und ausdrucksstarke Espressivo-Spiel Wen-Sinn Yangs. Wie sie Beethovens Variationenwerk mit Intensität angehen, nimmt für sich ein. Dem Einfallsreichtum, Humor und der kühnen Phantasie Beethovens wird das Trio mit prägnanten Pizzicati und Arpeggien gerecht.

Beeindruckende Ensemblekultur, aber mit bewusster Beachtung der Einzelstimmen, auf die diese Solisten auch Wert legen. Dass sie perfekt harmonieren, die beiden Streichinstrumente klangfarblich gut zusammenpassen und mit dem Klavier in einem Atem spielen, war nochmals im zweiten Brahms-Klaviertrio C-Dur op. 87 zu hören: ideale Balance aus Virtuosität, Lyrischem und lebendig zupackender Spielfreude.

Soeben hat das Trio eine CD aufgenommen, die demnächst erscheint: „Von russischer Seele“ mit 25 kleinen Stücken, von denen sie zwei Kostproben – darunter die bekannteste Skrjabin-Etüde – als Zugaben spielten. (js)