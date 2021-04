von Gerd Leutenecker

Nichts wird es mit dem diesjährigen Jubiläumsfest des Sumpfernie-Orchesters Öflingen. Der Vorsitzende Bernhard Küpper hat am Samstag die Absage bekanntgegeben. „Bei all den nötigen Auflagen hätten wir draufgelegt“, war das Fazit des sechsköpfigen Organisationskomitees um Küpper.

Bernhard Küpper, Vorsitzender des Sumpfernie-Orchesters Öflingen, kündigte die Absage des diesjährigen Jubiläumsfests an. | Bild: Gerd Leutenecker

In zwei Monaten, zum Sommeranfang, war die große Jubiläumsparty zum 50-jährigen Bestehen der Sumpfer geplant. Kein Festwochenende, keine Party-Nacht und keine lukullischen Genüsse von Europas größtem Smoker wird es geben. Das amerikanische Barbecue hätte zeitgleich 1000 Besucher satt gemacht. Die schiere Größe des Jubiläumsfests war richtig kalkuliert, schließlich sind die Sumpfer eine überregional bekannte Fasnachtsgröße. Nur als ein Dorffest konzipiert, wäre es zu kurz gedacht gewesen. „Miteinander Feiern bei viel Livemusik, die Öflingen zum Beben bringt“, sollte es heißen, das ist nun verschoben: 2026 wird der 55. Geburtstag groß gefeiert, kündigte Küpper an. Die Schnapszahlen sind sowieso eher das fasnächtliche Jubiläum.

Das Seifenkistenrennen

Traditionsbewusst, wie die Sumpfer sind, ist eine Verschiebung ins kommende Jahr nicht machbar gewesen. Da steht das Seifenkistenrennen bereits fix im Kalender. „Und das opfern wir nicht“, betonte Küpper am Samstagmorgen. Das Sumpfernie-Orchester Öflingen hat die Organisation des Rennens inne; auch dafür ist Öflingen beidseits des Rheins bis ins Rheinland eine bekannte Hausnummer.

Zwei Jahre Vorplanung für das Jubiläumsfest haben auch ihr Gutes: „Die Verträge mit den Hauptgruppen haben bereits Optionen für 2026.“ Mit dem Festzeltverleih sei man auch im Reinen, umschrieb Küpper die Fortsetzung. Neben einem Guggen-Warm-up ist VolXX Liga unter Vertrag. Es sei eine Partyband der Extraklasse und vom Cannstatter Wasen nicht mehr wegzudenken, die Sumpfer wollten ihre Erlebnisse nach Öflingen bringen, sagt der Obersumpfer. Schon im Fasnachts-Jubliäums-Heft war die verpasste Jubiläumsfasnacht bedauert worden.

Dankeschön

Sie wäre im Sommer nachgeholt worden; mit viel Guggensound und dem schmerzlich vermissten Partyambiente. „Allen Sponsoren, Helfern und der bereits geleisteten Arbeit, ein herzliches Dankeschön“, sagt Küpper. Die Sumpfer werden ihr bereits gedrucktes Jubiläumsheft dennoch an alle Haushalte in den Städten Wehr und Bad Säckingen verteilen, kündigte Küpper an.