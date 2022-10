Beim Wehrer Unternehmen Sewec Ozon haben sich der Gemeinderat und Bürgermeister Michael Thater getroffen. Als erster Betrieb zog die Sewec Ozon auf das neu geschaffene Industriegebiet „Rossmatt“. Bald könnten weitere folgen.

Wegen der Pandemie kam der Besuch zum Einzug mit Verspätung – bereits Ende 2020 ist die Sewec Ozon vom Wehra-Areal ins Industriegebiet „Rossmatt“ umgezogen. Umso mehr freuten sich nun die Geschäftsführer Karl-Josef Senn und Günter Werner, den Gemeinderäten und dem Bürgermeister ihr neues Produktions- und Verwaltungsgebäude zu präsentieren. Die Geschäfte laufen gut, besonders Reinigungsanlagen für Wasser seien jetzt und in Zukunft gefragt, erklärte Senn. „Sie können sehr stolz sein auf das, was sie erreicht haben“, sagte Thater. Stadt und Gemeinderat hätten die Entwicklung des Unternehmens seit seiner Gründung 2012 begleitet und seien froh, im neuen Industriegebiet eine Fläche zur Erweiterung anbieten zu können.

Heute arbeiten mit der Geschäftsführung 14 Personen in Produktion und Büro – mit Platz für mehr, betonte Werner. Allerdings werde man vom Fachkräftemangel gebremst. Das Unternehmen entwickelt, baut und vertreibt Anlagen zur Erzeugung von Ozon sowie Ozon-Reinigungsanlagen, die in die ganze Welt geliefert werden. Schwerpunkt sind die Aufbereitung von Wasser, Reinigungsanlagen für die Getränkeindustrie und die Reinigung von Badewasser in Schwimmbädern. Ozon habe gegenüber Chlor den Vorteil, dass Schadstoffe wie Bakterien nicht nur abgetötet, sondern zerstört werden. Allerdings sei die Ozonreinigung ein Nischenprodukt, da es in der Anwendung teuer sei.

Südlich von Sewec Ozon stehen noch etwa zwei Hektar Gewerbeflächen im Eigentum der Stadt zur Verfügung, so Thater. Hier gäbe es Interessenten, mit denen intensive Gespräche geführt würden. Der nördliche Bereich zwischen Sewec Ozon und Gemeinschaftsunterkunft gehöre der Schopfheimer Firma Herbster Hülsen. Diese habe das Grundstück für einen Umzug der Papierfabrik Lenz vorgesehen – wegen der Nähe zur Wehra gäbe es Uneinigkeit mit dem Landratsamt. Das Gebiet „Rossmatt“ wurde durch die Verlegung der Öflinger Straße 2016 ermöglicht. Grund war die Erweiterung der Novartis-Produktion. Nachdem sich die Pläne von Novartis geändert hatten, gab es in der Stadt ein neues Industriegebiet.