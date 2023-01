von Michael Gottstein

Das Jubiläumskonzert des Harmonika-Orchesters Öflingen hat unter keinem guten Stern gestanden: Der für Oktober 2022 anberaumte Termin musste wegen der Pandemie abgesagt werden. Kurz vor dem Ersatztermin am Sonntag fielen die Solisten aus. Trotz aller Widrigkeiten gelang es dem Orchester mit seinem Dirigenten Thomas Bürgin, ein ansprechendes Konzert unter dem Motto „Kontraste“ auf die Beine zu stellen.

Der Verein Das Harmonika-Orchester Öflingen wurde vor 75 Jahren gegründet und hat zurzeit neun Aktivmitglieder. Die Vorsitzende ist Margret Schulze, der Kontakt ist möglich unter der Telefonnummer 07762/70 76 60. Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Harmonika-Orchesters wird das Kirchenkonzert im Dezember in der St.-Ulrichs-Kirche in Öflingen sein.

Weil die Stadt die Temperaturen in der Schulsporthalle auf energiesparendes Niveau gesenkt hatte, saß das Publikum in Jacken und Mänteln auf den Stühlen. Der Fingerfertigkeit tat die Kälte keinen Abbruch, das Orchester zeigte, dass es in seinem Jubiläumsjahr ein „munteres, kleines Orchester ist, das mit Stolz zurückblicken kann“, so die Stellvertretende Vorsitzende Renate Klausmann. Sie dankte vor allem den Gastspielern Gabi Böhler und Renate Bürgin sowie dem Dirigenten, der das Programm kurzfristig umgestellt hatte.

Für einen fröhlichen Start sorgte die „Rossiniana“. Mit schönen kantablen Melodien, die das Orchester in feiner dynamischer Differenzierung wiedergab, und den temperamentvollen virtuosen Figuren in flotten Rhythmen hatte der Kirchenkomponist Luigi Rattaggi dem Komponisten heiterer Opern unüberhörbar Tribut gezollt. Der „Irische Sommer“ von Martin Kopf zeichnete das Bild eines schönen Sommertages mit blühenden Wiesen, der in einem langen und farbenreichen Sonnenuntergang verklang.

Ein Tribut an die Freundschaft war die Komposition Jacob de Haans, die das Orchester klangschön, mit gekonnter Phrasierung und abwechslungsreicher dynamischer Gestaltung interpretierte. Leicht, melodisch und mit einer Prise Wehmut gewürzt war das „Chanson d‘autrefois“ von Gabriel Pierné. Die Moderatorin Monica Rexrodt warf die Frage auf, wie man sich „Schweizer Leidenschaft“ vorstellen könne, das Orchester gab die Antwort in Gestalt des erfolgreichen Musicals „Ewigi Liäbi“ von Mash und Padi Bernhard: grundsolide, wohltuend harmonisch und weder pathetisch noch allzu kompliziert.

Nach der Pause, in der die junge Garde des Musikvereins Öflingen für die Bewirtung sorgte, widmete man sich der ungarischen Fantasie „Tihany“ von Johan Nijs. Sie begann csárdás-typisch langsam, verhalten und melancholisch, doch mit den immer lebhafteren Rhythmen und immer strafferen Tempi gelang dem Orchester ein Temperamentsausbruch mit fulminantem Abschluss. Das Stück „Abenteuerland“ der Gruppe Pur war ein Ausflug ins Pop-Genre, und mit dem „Buch der Liebe“ von Stephin Merritt präsentierte das Ensemble ein melodiöses und lyrisches Werk.

„Viva la Vida“ von Coldplay leitete zum umfangreichen Potpourri aus Titeln der schleswig-holsteinischen Band „Santiano“ über. Sie greift Einflüsse von Folk, Rock, Pop und Schlager auf und interpretiert Seemannslieder auf eine neue und vielfältige Weise fernab aller Klischees und falscher Seefahrerromantik. Von melancholisch über burlesk bis energisch reichte der Ausdruck der zitierten Werke, die das Publikum mit viel Beifall quittierte. Zusammen mit den Zugaben von Robbie Hancock und Frank Sinatra war es dem Orchester trotz der kurzfristigen Programmumstellung und der Krankheitsausfälle letztlich gelungen, ein fast zweistündiges und würdiges Konzert auf die Beine zu stellen.